Tegen zomer nieuw speelplein voor stedelijke kinderboerderij in Torhout

De stedelijke kinderboerderij krijgt een volledig nieuw, avontuurlijk speelplein net naast de cafetaria van het domein. Dus niet op dezelfde locatie van de verwijderde speeltuigen. De werkzaamheden zijn volop bezig en moeten tegen de zomer af zijn.

Het gaat om een groot project, dat weliswaar een aardige stuiver kost, maar goed besteed geld is: zo’n 85.000 euro voor de omgevingsaanleg en 100.000 euro voor de eigenlijke speeltoestellen. Van dat geld komt er een groot deel uit het budget Jeugd, waar coördinator van de kinderboerderij Veerle Callebert dankbaar voor is.

De speeltuigen worden geleverd en geplaatst door Kompan, een bedrijf dat garant staat voor superieure kwaliteit. De kinderen zullen kunnen klimmen, klauteren, glijden, draaien, balanceren en met zand spelen. Zijn onder meer voorzien: een mandschommel, een groot ruimteklimnet, een klautertoestel in de vorm van een tractor, een zonnebloemschommel, een hangbrug, een zandtoestel en een evenwichtsparcours. Bryan Maelbrancke, de stedelijke deskundige Openbare Werken, heeft het ontwerp uitgetekend.

Rioolbuizentunnel

“Het neusje van de zalm is een rioolbuizentunnel waarin aan de ene kant de kinderen kunnen kruipen en aan de andere kant de vier berggeitjes van de kinderboerderij”, zegt Veerle Callebert. “Tussen hen in zit een doorschijnende wand, zodat ze elkaar kunnen zien, maar niet aanraken. De stadswerklui realiseren dit en de omgevingswerken. De grote, gele glijbaan is het enige speeltoestel dat we van het oude speelplein hebben overgehouden. Ze vertrekt vanop een talud.”

“Het leuke is dat de mensen dankzij de nieuwe locatie vanuit de cafetaria zicht op het speelplein zullen hebben”, zegt schepen Hans Blomme. “Het speelplein zal ook deels bespeelbaar zijn voor kinderen met een beperking. Plus: er is een aparte kleuterzone voorzien. De kinderboerderij wordt almaar mooier.”

Veerle en Hans hopen alles klaar te krijgen tegen 1 juli. (JS)