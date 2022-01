Tegen Pasen kan je padellen in Dentergem

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk zijn de werken voor twee nagelnieuwe padelvelden achter de sporthal van Markegem gestart. Waar tot voor kort de beachvolleybalterreinen en het petanqueveld lagen, zullen tegen eind maart twee padelkooien staan. De beachvolleybalterreinen en het petanqueveld zullen dan weer heraangelegd worden enkele meters verderop.

“Eigenlijk hadden de padelvelden er deze zomer al moeten liggen”, geeft schepen van Sport Gunther Simoens (Eendracht) toe. Het was echter een bewuste keuze van de gemeente die voor de vertraging zorgde. Zo komt het padelveld niet in het verlengde van de tennisvelden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar wel op de plek waar het beachvolleybalterrein en het petanqueveld lagen. “Er waren immers bezorgdheden bij de buurtbewoners over mogelijke geluidsoverlast”, stelt schepen van Patrimonium Bart De Keukeleire (Eendracht).

“We hebben ons daarom extra geïnformeerd bij Tennis Vlaanderen, waarna we er uiteindelijk voor gekozen hebben om enkele zaken te herdenken en de plannen aan te passen”, vult Simoens aan. “Waar de velden nu zullen komen, zullen ze zo ver mogelijk van de omliggende woningen liggen, wat de geluidsoverlast zal beperken. De beachvolleybalterreinen en het petanqueveld zullen dan weer enkele meters verder heraangelegd worden. Die zorgen immers voor minder geluidsoverlast.”

Paasvakantie

“Door de aanpassing van de plannen moesten we echter wel de vergunningsprocedures wijzigen en opnieuw doorlopen”, geeft de schepen van Sport ook nog mee. “Daarnaast wilden we wachten tot het beachvolleybalseizoen erop zat alvorens de terreinen af te breken. Het project kost op die manier dan wel meer tijd, het was wel met de bedoeling om het zo optimaal mogelijk te maken voor de buurtbewoners. Nu staat ons evenwel niets meer in de weg en als alles goed gaat zullen de padelvelden bij de start van de paasvakantie helemaal klaar zijn voor gebruik.”

Toch had de ingreep ook financiële gevolgen. Zo gaat de kostprijs van het project met 25.000 euro omhoog. “Als gevolg van de heraanleg van de beachvolleybalterreinen”, aldus Simoens, die ondanks de meerkost erg tevreden blijft. “Dit is immers een erg mooie uitbreiding van het sportaanbod in onze gemeente.” Het totale kostenplaatje voor de bouw van de padelvelden én de verplaatsing van het beachvolley- en het petanqueterrein bedraagt zo 100.000 euro.

Kruisbestuiving

Ook hoopt de gemeente op een kruisbestuiving tussen padel en tennis. “Veel mensen zijn overgeschakeld naar padel, maar we hopen dat het ene het andere versterkt. Mensen die met zes afspreken om te padellen, kunnen dan bijvoorbeeld met vier padellen en met twee tennissen”, klinkt het.

En het hoeft op de site van de sporthal van Markegem ook niet daarbij te blijven. “Niets houdt ons immers tegen om deze site nog wat meer aan te kleden. We willen vooral een heel breed sportaanbod hebben, want sport hoeft niet per se competitief te zijn. Ook recreatiesport krijgt dus zeker een prominente plek in onze gemeente”, stelt Simoens. In dat opzicht wil de gemeente het veld achter de sporthal ook aankleden met een voetbaldoel, zodat het grasveld ook dienst kan doen als voetbalveld.

De gemeente Dentergem zal zelf instaan voor de uitbating van de padelvelden. Reserveren zal mogelijk zijn via de site van de gemeente.