Tegen eind dit jaar zal schoorsteen van vroegere elektricteitscentrale in Izegem compleet gerenoveerd zijn

Nadat in maart de betonnen cabine op spectaculaire wijze van de schoorsteen van de voormalige elektriciteitscabine weggehaald werd, startte de renovatie van de schoorsteen. “Intussen wordt nog volop gewerkt, maar het einde van de restauratie komt in zicht”, zegt schepen van erfgoed Kurt Himpe.

“In 1972 werd in Izegem een eigen televisie- en radiodistributienet opgericht en ook gestart met elektriciteitsvoorziening. Etiz (Elektriciteit en Televisie in Izegem) zag het levenslicht. In augustus van dat jaar werd met een enorme kraan een betonnen zendcabine op de schoorsteen geplaatst. Daarvoor werd de schoorsteen ook deels afgebroken”, aldus Himpe.

“Per ring soms tot 300 aangetaste bakstenen vervangen”

“Niet alleen het weghalen van de cabine was een huzarenwerk, ook de aanpak van de schoorsteen door schoorsteenbouwer Coornaert is dat”, verduidelijkt de schepen. “Intussen is de schoorsteen opnieuw tot de oorspronkelijke 45 meter opgemetseld en is de schouwkop helemaal hersteld. Stap voor stap worden de aangetaste bakstenen vervangen en per ring die aangepakt wordt, liep dit al op tot 300 bakstenen. Maar niet in elke ring is de beschadiging zo groot. Ook de verf die destijds aangebracht werd, wordt verwijderd onder toezicht van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Door het decaperen wordt de schoorsteen gepapt, ingetapet en daarna onder hoge druk afgespoten. En dan is er uiteraard nog het voegwerk dat opnieuw moet hersteld worden.”

Bovenop de schouwkop werd ook verlichting aangebracht, wat nodig is voor de veiligheid voor bijvoorbeeld laagvliegende helikopters. “Normaal gezien zal de schoorsteen tegen eind dit jaar weer helemaal schitteren zoals vroeger. Het valt alvast op dat nu en dan voorbijgangers even halt houden om een foto te nemen van de restauratiewerken en zeker nu de werken goed gevorderd zijn”, besluit Kurt Himpe.