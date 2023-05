‘Tegelwippen’ is leuk, maar structurele aanpak is beter: “Stad geeft het voorbeeld”

Dat Vlaams Kampioenschap Tegelwippen is een mooi initiatief, maar Veurne wil zich toeleggen op een structurele aanpak en heeft daarom onder meer al zelf geveltuinen geïnstalleerd. Dat antwoordde burgemeester Peter Roose op een vraag van oppositieraadslid Bart Goudeseune in de gemeenteraad.

N-VA-oppositieraadslid Bart Goudeseune vroeg zich af of Veurne zou meedoen aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen.

“Door tegels te vervangen door gras, bloemen, bomen en geveltuinen maken we Vlaanderen klimaatbestendig, mooier en aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten”, stelde Goudeseune. “Zal onze stad zelf extra ontharden en het voorbeeld geven aan de burger? En wat zal de stad doen als duurzaam blijvend beleid, met aangepaste aanbevelingen en maatregelen, met betrekking tot ontharding en vergroening van stadskernen? Het zou fijn zijn dat niet alleen de ontharding wordt bijgehouden, maar ook de extra verharding in onze stad. In het stadsmagazine worden burgers wel gestimuleerd om tegels te wippen, maar ik zag niets over een praktische ondersteuning van onze stad, zoals bijvoorbeeld zakjes bloemenzaad aanbieden…”

Engagement tegen 2030

Burgemeester Peter Roose antwoordde: “Het Kampioenschap Tegelwippen zien we vooral als een sensibiliseringsactie. Dat is een mooi initiatief, maar een structureel beleid voer je niet door van de ene actie op de andere in te pikken. Wel heeft de stad zich geëngageerd om 1,23 hectare te ontharden tegen 2030. We bekijken nu doordacht waar we kunnen ontharden om onze engagementen na te komen. Het is echter niet mogelijk om ontharding op particulier domein op te volgen en vanuit de stad te realiseren. Wat verharding/ontharding betreft: het gaat bijvoorbeeld aan de parking van het station om het wegnemen van het beton/asfalt, het zorgen voor een afvloeiing van het water via de riolering, en het aanleggen van een waterdoorlatende ondergrond.”

De burgemeester benadrukte dat Veurne al een voorbeeld heeft gesteld en als een van de enige en eerste gemeentes een demotuin met geveltuinen heeft aangelegd.

“De eerste geveltuinen zijn geïnstalleerd aan de achterzijde van het Stedelijk Zwembad en Stadskantoor De Seylsteen. Binnenkort zullen de recent aangelegde planten de bakstenen bedekken met een rijk bladerdek. Dat zorgt voor extra zuurstof in het centrum, en insecten krijgen er een extra plek om in te wonen. Stad Veurne heeft zo’n 4.500 euro geïnvesteerd in de aanleg van de planten en de klimsystemen en kreeg 50% subsidie via het Lokaal Energie- en Klimaatpact. We hopen met deze demotuin met verschillende klimhulpen onze burgers te inspireren om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld een tegeltuin.” (Myriam Van den Putte)

Info op www.veurne.be/tegeltuin-aanleggen.