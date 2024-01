Technische dienst van Tielt neemt nieuwe veegwagen in gebruik

De technische dienst van de stad Tielt heeft een nieuwe veegwagen. Die komt in de plaats van de vorige, die in gebruik was sinds 2016 en met 5.500 uren dienst op de teller aan vervanging toe was.

De veegwagen heeft een prijskaartje van 170.000 euro en is uitgerust met een grote onkruidborstel om zwaardere veegwerken aan te kunnen. De wagen heeft ook een opvangbak voor het vuil en een watertank van 200 liter, die gekoppeld is aan een hogedrukreiniger. De wagen wordt dagelijks ingezet voor het reinigen van het openbaar domein in Tielt en deelgemeenten en zal ook bij de opkuis van evenementen gebruikt worden. (SV)