Technische dienst Bredene en KV Oostende zwaaien Luc Benthein uit

Eind mei ging Luc Benthein na een lange loopbaan bij het gemeentebestuur van Bredene met pensioen. Luc is een bekend figuur in Bredene. Wie ooit materiaal zoals tafels of stoelen leende bij het gemeentebestuur moest dat bij Luc afhalen en terugbrengen op de technische dienst.

Maar Luc is misschien nog het meest bekend door zijn connectie met KV Oostende. Buiten de werkuren stak Luc al zijn vrije tijd in de Oostendse eersteklasser. Een hobby waar hij nu uiteraard nog meer tijd zal in kunnen investeren.

Officieel is hij er materiaalman, maar hij is bovenal een duivel-doet-al. Een delegatie van KV Oostende met voorop trainer Yves Vanderhaeghe mocht dan ook niet ontbreken op zijn pensioenviering.

KVO maakte een filmpje met felicitaties van heel wat huidige en voormalige spelers en trainers voor hun materiaalman, die steevast ziggezagge zingend de KVO-kleedkamer dirigeert na een zege. (MM/filmpje KVO)