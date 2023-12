Tear Craft breidt assortiment uit

De Tear Craftwinkel in de Brugstraat verkoopt nu, naast fairtradeproducten, ook tweedehandskledij om met de opbrengst extra projecten te ondersteunen. Met kledij die je er binnen brengt, help je mensen in nood.

De winkel Tear Craft in de Burgstraat 11 heeft als doel het ondersteunen van mensen in ontwikkelingslanden voor een eerlijk loon, werkgelegenheid, zelfstandig zijn, school voor kinderen…. De vzw Tear Craft is een christelijke organisatie voor alternatieve handel die eerlijke producten importeert.

An De Meester (42), die de winkel op vrijwillige basis uitbaat, verkoopt er al sinds april 2014 fairtradeproducten. Sinds september 2023 zijn daar nu tweedehandsspullen en dan vooral kledij bijgekomen. “Fairtradeproducten blijven een belangrijk onderdeel van ons assortiment, zowel voeding als bad-, geschenk- en decoratieartikelen. Maar al jaren verzamelen we ook tweedehandskledij en zoeken we wegen om mensen te helpen met wat we binnenkrijgen. Sinds september verkopen we nu zelf ook tweedehandskledij en beperkt klein gerief voor gebruik of opzet.”

“De mensen kunnen bruikbaar materiaal of kledij in nog goede staat hier komen afgeven. Alles wat we binnenkrijgen, verkopen we in de winkel voor het goede doel of geven we soms via de mensen van de voedselbedeling aan mensen die dat kunnen gebruiken. Andere goede doelen waar de opbrengst van de verkoop van onze tweedehandskledij naartoe gaat, zijn de fairtradeprojecten die we al steunden in ontwikkelingslanden zoals projecten in India of Burkina Faso. We steunen alleen projecten die we persoonlijk kennen en waarvan we 100 procent zeker zijn dat het geld voor de projecten gebruikt wordt. In Burkina Faso bijvoorbeeld is dat een Belgisch koppel dat we kennen die naar daar is verhuisd. Hij is dokter van opleiding en is daar een ziekenhuis aan het bouwen. Zijn vrouw zoekt er projecten uit. Zo verkopen wij een breed gamma van geschenkartikelen zoals bijvoorbeeld borstvoedingsdoeken, haarbanden, juwelen, houten speelgoed die de mensen ginder maken. We geven hen werk en steunen nog eens met de opbrengst”, besluit An De Meester. (FB)

De winkel is open op maandag, dinsdag, woensdag (vanaf januari 2024), en donderdag van 14 tot 18 uur of op afspraak via info@tearcraft.be. Meer info over Tear Craft en webwinkel: www.tearcraft.be.