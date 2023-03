Team Woonzorgcampus Hof Demeersseman dankt vrijwilligers

Het was recent de week van de vrijwilliger en zij staan centraal in Ichtegem. Zeker in woonzorgcampus Hof Demeersseman, waar ze op maandag 13 maart hun vrijwilligers bedankten met een etentje. In woonzorgcampus Hof Demeersseman zijn ruim een 30-tal vrijwilligers dag in dag uit in de weer om het de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. “Onze vrijwilligers ondersteunen ons bij onze werking en zorgen mee voor een kwaliteitsvolle dienstverlening”, zegt ergotherapeut en verantwoordelijke Karolien Vanthournout. “Hun inzet en enthousiasme is van onschatbare waarde. Onze waardering voor hen steken we dan ook niet onder stoelen of banken. En om hen voor hun inzet te bedanken, nodigen we ze heel graag uit naar ons bedankingsfeest. Onze groep vrijwilligers bestaat uit heel aangename mensen. Iedereen is vriendelijk en geëngageerd. Kortom, er heerst onder de vrijwilligers een positieve en opbouwende sfeer, en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. We hopen echt dat we nog heel lang van hun diensten gebruik zullen mogen en kunnen maken”, besluit Karolien. (EV/foto Coghe)