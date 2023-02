Team Vive le Vélo plant 200 bomen op sportsite De Pluimen

Het cyclocrossparcours op sportpark De Pluimen in Diksmuide oogt groener dankzij de 200 bomen die het team van Vive le Vélo heeft aangeplant. Het is het eerste bedrijf in de stad die zelf bomen aanplant op het openbaar domein.

“We wilden op Black Friday iets anders doen dan een korting aanbieden”, zegt Caroline Vereenooghe van de flagshipstore Vive le Vélo in Diksmuide. “Per verkocht item kochten wij een boom aan om te planten op de sportsite in Diksmuide. We hebben 128 producten verkocht die dag en via Arborix kregen we nog eens 72 bomen gesponsord. Zo dragen we ons groene steentje bij aan een concreet project in eigen stad.”

Het Diksmuidse stadsbestuur juicht zo’n actie toe en medewerkers van de groendienst hielpen dan ook mee. De bomen die zijn aangeplant zijn haagbeuk, hazelaar, rode kornoelje, sleedoorn, sporkehout, winterlinde, zoete kers en zomereik. Het stadsbestuur maakt zich sterk om tegen 2030 liefst 16.000 extra bomen aan te planten. (GUS)