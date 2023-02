Team van AZ Zeno Knokke-Heist vertrokken met B-FAST naar rampengebied in Turkije

Op dinsdag 14 februari vertrok een team van AZ Zeno in Knokke-Heist met het B-FAST team van ons land naar Turkije om medische bijstand te verlenen na de zware aardbeving. De eerste verpleegkundigen uit Tielt vertrokken maandag al. Dr. Bouwens (gynaecoloog), dr. Verrelst (spoedarts) en Stéphanie (vroedvrouw) vertrokken vanop de militaire luchthaven van Melsbroek naar het rampengebied. Op donderdag 16 februari vliegt ook David (spoedverpleegkundige) naar Kirikhan.

Door de aardbeving is het lokale ziekenhuis daar grotendeels onbruikbaar geworden. Sinds enkele dagen werkt het Belgische B-FAST team met man en macht om een nieuw veldhospitaal op te zetten. Met de komst van het medisch team kan de medische bijstand worden opgestart. Het hospitaal is ongeveer 6.00 vierkante meter groot en biedt plaats aan verschillende diensten: er zal een operatiekwartier zijn, er kunnen RX-scans genomen worden, en er is een medisch labo en een apotheek. Ook is er een aparte kinderafdeling, en een ruimte voor bevallingen en gynaecologie.

“De komende weken treden we uit onze comfort zone om hulp te bieden aan wie dat nu heel hard nodig heeft”

“Ik heb me geïnformeerd bij het universitaire team die de logistiek van de verloskamer van het veldhospitaal samenstelde. We weten wat van ons kan verwacht worden in deze moeilijke omstandigheden. De komende weken treden we uit onze comfort zone om hulp te bieden aan wie dat nu heel hard nodig heeft. Ik denk dat onze kleine Westerse problemen snel zullen gerelativeerd worden”, aldus dr. Bouwens, gynaecoloog AZ Zeno.

Sprankeltje hoop

“Als je de beelden ziet, dan zie je de wanhoop in de ogen van de mensen. Ze kijken machteloos toe naar wat is gebeurd. Ik geloof dat wij als zorgverlener kunnen helpen om de basisbehoeften van de getroffen bevolking te vervullen. Dat wij misschien een sprankeltje hoop kunnen brengen in deze uitzichtloze situatie. Dat maakt dat ik mijn eigen gevoelens en behoeften even on hold kan zetten, want ik weet dat ik terugkom naar een huis en een gezin”, aldus Stéphanie, vroedvrouw in AZ Zeno.