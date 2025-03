Team Toren wandelt 15 kilometer voor Broederlijk Delen: “Bijleren en tegelijk het goede doel steunen”

Koen Morlion (66) neemt zijn kleinkinderen mee op stap voor het goede doel. Team Toren bestaat uit de oudste kleinkinderen van Koen Morlion en zijn echtgenote Annie Valcke. Met zijn 14 lentes is Joppe Langendries de oudste van de groep, gevolgd door broer Flor (12) en Aude Zuallaert (9).

“Vorig jaar heb ik meegefietst voor Broederlijk Delen maar door een operatie aan beide schouders lukt dat niet meer zo goed en daarom besliste ik om dit jaar mee te wandelen. Het was niet zomaar een wandeling. Ik wou dit delen met mijn kleinkinderen, hen bewust maken dat we niet alleen op de wereld zijn en dat we er voor elkaar moeten zijn”, vertelt Koen Morlion. “We stappen voor het goede doel omdat mensen in het Zuiden belangrijk zijn. De kleinkinderen hiervan bewust maken is één iets maar ondertussen trekken we ook de band nauwer aan, samen iets doen voor een ander en ondertussen genieten van de natuur op een langzame manier met tijd om te communiceren en herinneringen te vormen. Daarom doen we het dus met ons Team Toren.”

Team Toren wandelt 15 km met drie tussenstops. “Er is aan de wandeling ook een educatief luik verbonden, zo zijn er drie tussenstops waar iets interessants te leren valt. De eerste stop is bij de Verdronken Weiden, waar een gids uitlegt dat daar 160 soorten vogels leven. Er zijn nog veel meer interessante weetjes”, gaat Koen verder. “De tweede stop is voorzien in de Palingbeek waar de kinderen de kans krijgen allerlei proefjes te doen, leuk en leerzaam dus. De derde stop is op de vroegere abdijhoeve ’t Kluizeken waar groenten en aardbeien worden gekweekt. Daar wordt aan de wandelaars een stuk aardbeitaart aangeboden”, aldus Koen.

Mooi is dat meteen ook iets ondernomen wordt voor het Zuiden. “Dit jaar gaat het meer bepaald rond bewustwording van de gevolgen van het gebruik van pesticiden. Wat hier al lang niet meer mag worden gebruikt kan in Afrika nog vrij worden gekocht met alle gevolgen ervan.” Aude valt meteen bij: “Dat is heel slecht, daar worden de mensen ziek van en de natuur gaat kapot, alles wat de mensen daar eten is met die giftige stoffen bewerkt, het zou verboden moeten worden!”

Armbandjes

Aude deed eerder al iets voor het goede doel. “Samen met oma maakte ik armbandjes en oma haakte dingen om in de kerstboom te hangen. Die dingen verkochten we in een kraampje in Gent en zo konden we 350 euro schenken.” Joppe en Flor Langendries stappen eveneens graag mee. “We zijn beiden sportief en gaan niet enkel mee om het goede doel te steunen maar zeker ook voor het samenzijn met opa en omdat het belangrijk is dat iedereen kansen krijgt om te leren, in een goed huis te wonen, gezond te eten en zich te kunnen ontwikkelen”, klinkt het bij de broers.

Wie Team Toren een hart onder de riem wil steken en Broederlijk delen wil steunen kan dit team sponsoren door via de website www.teamtoren.koenmorlion.be te stemmen en dan via BE 13 0000 1171 1839 een bedrag over te maken, met referentie 310/0000/42930.