Team O sponsort VOC De Rozenkrans met deelname aan winterrally Baltic Sea Circle

Een foto van een cabrio Jeep met een ijsbeer aan het stuur op het internet trok de aandacht van Kurt Godderis, zaakvoerder van fietsenwinkel Vanheste Sport in Adinkerke. Dat leidde uiteindelijk tot het deelnemen aan een winters avontuur… Kurt en zijn schoonzoon Joren Poublon schreven zich in voor de rally Baltic Sea Circle Winter Edition.

“Nieuwsgierig ging ik op het internet op zoek naar wat de aanleiding van die foto was”, vertelt Kurt. “Zo kwam ik terecht op de site van Superlative Adventure Club. Tijdens een van onze gesprekken in de tweede lockdown heb ik de foto aan mijn schoonzoon Joren en dochter Laura laten zien, en daagden we onszelf uit: durven of doen!”

“Enkele weken later hebben we ons ingeschreven om deel te nemen aan de Baltic Sea Circle Winter Edition. Dit is een autotocht over 7.500 km rond de Baltische Zee. We starten dit 16-daags avontuur op 20 februari in Hamburg en rijden dan tot de verste bestemming: de Noordkaap in Noorwegen. Spannend is wel dat we enkel met een roadbook rijden, want we mogen geen GPS of ander navigatiesysteem gebruiken en ook autosnelwegen zijn uit den boze.”

“Afhankelijk van de voertuigenklasse kan je starten met extra punten. Onze Jeep Wrangler uit 2002 valt onder de categorie ‘Youngtimer’ en levert 20 extra punten op. Onderweg moeten we ook opdrachten uitvoeren… Eentje ervan is je auto op 10 cm Legoblokjes zetten!”

Goed doel steunen

“Een andere opdracht is geld inzamelen voor een goed doel naar keuze. Wij hebben gekozen voor VOC De Rozenkrans in Oostduinkerke, een mooi initiatief in eigen regio. Hun nimmer aflatende inzet voor kinderen en jongeren willen we hiermee in de verf zetten. We organiseren hiervoor een aantal signeersessies waarbij je jouw handtekening of logo op de motorkap zet en zo nemen we je afdruk mee naar de Noordkaap. De data vind je terug op onze Facebookpagina ‘Kurt Godderis’. Al voor 10 euro reis je met ons mee naar de Noordkaap én steun je een goed doel! Het streefdoel hebben we al gehaald dankzij een gulle sponsor, maar hoe meer, hoe beter voor De Rozenkrans!”

“Elke dag rijden we gemiddeld 8 uur, zo’n 400 à 500 km, maar het is niet zo dat de eerste die over de meet rijdt, de winnaar van de challenge is. In elk geval hopen we dat we het noorderlicht zien, want er is nu veel activiteit. Over Denemarken, Zweden, Noorwegen, Noordkaap, Finland, Estland, Letland, Litouwen en Polen keren we terug naar Hamburg op 7 maart. Normaal reden we ook door Rusland en de enclave Kaliningrad maar die grenzen blijven dicht voor het autoverkeer door de heersende pandemie.”

Uiteraard vergt deze tocht enige voorbereiding. “In november zijn we gestart met de auto volledig onder handen te nemen”, vervolgt Kurt. “Op de teller van mijn oude Jeep staan 118.000 km. Mijn auto doet dienst als tweede wagen maar nu maken we er onze droomrit mee!”

Team O van Oscar

Joren, die ook een handige mecanicien is, vult aan: “Er was heel wat werk aan de winkel, want de carrosserie had een volledige make-over nodig en we hebben ook gezorgd voor de nodige antivrieskoelstoffen. We hebben er met drie man toch wel twee maanden elk weekend en vele avonden tijd ingestoken! We nemen een pakket basismateriaal mee zodat we onderweg zeker banden kunnen herstellen, maar deelnemers helpen elkaar altijd bij pech! We starten in Winter Edition Round II met startnummer 65 als Team O. De letter ‘O’ staat voor Oscar, de naam van mijn zoontje dat vorig jaar is geboren.”

Kurt koestert nog een stille droom: “Deze rally een keer opnieuw doen, samen met Joren en Oscar! Maar ik vrees dat ik tegen die tijd zelf al te oud zal zijn, want Oscar is nu nog geen jaar oud…”

Wie ‘durvers’ Kurt en Joren én De Rozenkrans wil steunen, kan dat al met 10 euro. Info op Facebookpagina Kurt Godderis.