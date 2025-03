Team KOTK Michaël en Xander lanceert initiatieven: “Geven elektrische fiets weg”

Dit jaar neemt burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze opnieuw deel aan de 1.000 km Trappen tegen Kanker. “In het Hemelvaartweekend ga ik weer de uitdaging aan om op vier dagen tijd 1.000 kilometer te fietsen. Ook Xander Rigole, eveneens uit Harelbeke, gaat die uitdaging aan. Samen willen we hiervoor 11.000 euro inzamelen.”

Het eerste initiatief van Team KOTK Michaël en Xander was een kippen- en ribbenfestijn dat bezocht werd door 270 eters: een knaller dus. Nu lanceren ze nieuwe initiatieven. “Het ingezamelde geld gaat integraal naar Kom op tegen Kanker”, zegt Michaël Vannieuwenhuyze. Om dit bedrag bijeen te halen, organiseren Xander en Michaël enkele initiatieven samen met Philippe Rigole, de papa van Xander, en een team vrijwilligers. “We zijn nog bezig met volgende initiatieven”, aldus Philippe. “Zo verkopen we lotjes aan 2,5 euro waarmee je een elektrische fiets kan winnen, die verloot wordt na de E3 Saxo Classic Harelbeke op vrijdag 28 maart.”

De 1.000 km Trappen tegen Kanker is intensief en er is veel kledij nodig. “We kijken uit voor een wieleruitrusting voor Xander met logo’s van sponsors. We hebben hier al twee sponsors: Staalindustrie Geldof en Bouwwerken Nico Vandevoorde. We vragen per logo 250 euro. Het wordt zeer zichtbaar aangebracht op de kledij.”

Veiling

Verder wordt er werk gemaakt van het inzamelen van gesigneerde wieleruitrustingen en andere sportmaterialen. “We hebben onder andere al truitjes van Yves Lampaert en Vito Braet, en van baan- en wegwielrenner Lindsay De Vylder.” Een van de topstukken die het team kon bemachtigen zijn voetbalschoenen van Tessa Wullaert, die in Stasegem woont. Zij is uitgeroepen tot Sportvrouw 2025 in Harelbeke en kreeg voor de vijfde keer de Gouden Schoen Trofee. Alle stukken willen ze veilen.

Het bestuur zit nog samen om verdere plannen uit te diepen. “We zijn nog op zoek naar sponsors, truitjes of liefhebbers voor de lottrekking”, aldus Philippe. Michaël Vannieuwenhuyze wil graag nog eens de supporters bedanken. “Die 11.000 euro is een pak geld, maar het is voor een goed doel. Ik wil de mensen bedanken die ons eerste initiatief, Rib & Kip, bezocht hebben: een hart onder de riem.”