Team Bidon rijdt 11.000 euro bijeen voor Kom op Tegen Kanker

Team Bidon uit regio Avelgem/Kortrijk/Vichte heeft tijdens het hemelvaartweekend met succes twee maal de 1.000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker (KOTK) gereden. Met een veertienkoppig team, getrokken door de Avelgemse familie Decoster met Paul en dochters Nele en Sarah, werd het een zonnige en sportieve vierdaagse.

“Met twee ploegen reden we met Team Bidon een aantal lussen van 250 kilometer tussen gaststad Mechelen en de daggemeenten Heusden-Zolder, Stabroek, stad Waregem en De Pinte”, vertelt Paul Decoster (65). “Hierdoor en via de andere acties van het afgelopen jaar, zamelden we een bedrag in van 11.000 euro voor KOTK. Iedereen die ons steunde, wil ik hierbij van harte bedanken.”

“In deze twaalfde editie kwamen exact duizend teams aan de start of zo’n 8.500 renners”, weet Paul. “Goed voor een totale opbrengst van ruim 5,9 miljoen euro. Dit unieke fietsevenement is ondertussen een vaste waarde geworden als inzamelactie voor het broodnodige kankeronderzoek. Mijn dochter Nele en Sarah fietsten elk tweemaal een lus van 125 kilometer, dus zowel een voor- als namiddagetappe. Ik deed de catering in een gehuurd scoutslokaal en zorgde er mee voor dat de fietsers op het juiste moment op de juiste plaats waren. Het vertrek ’s morgens was telkens in Mechelen en iedere avond kwamen de fietsers ook daar toe op de markt.”

Sportief gezin

In 2018 nam Nele Decoster het initiatief om vrienden en familie warm te maken om mee te fietsen voor KOTK en ook in te staan om sponsorgeld te verzamelen. In aanloop naar het evenement zamelt elk deelnemend team van één tot acht fietsers 5.500 euro startgeld in. “Op 21 juli 2017 moesten we helaas afscheid nemen van de moeder van mijn drie dochters en mijn geliefde vrouw Katrien Vandenberghe”, vertelt Paul. “Zij overleed ten gevolge van kanker. In 2010 fietsten we nog met haar en ons voltallige gezin naar Santiago de Compostela. Een jaar later fietsen we dus voor de eerste keer mee, telkens ter ere van haar en heel wat lotgenoten.”

Volgend jaar opnieuw aan de start

Het staat nu al vast dat Team Bidon, zoals het fietsteam heet, met mensen uit Kortrijk, Vichte en Avelgem in 2024 opnieuw aan de start wil verschijnen in Mechelen. En dit opnieuw met twee teams. “Er zullen weer tal van acties gepland worden in navolging van de verkoop dit jaar van wielersokken en drinkbidons en het organiseren van een kasteelconcert in Vichte en de croque-avond met een optreden in Avelgem”, verzekert Paul Decoster.