Team Bidon organiseert ‘Geef Ma Buzze Tegen Kanker – Cyclo’ om deelname aan 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker te financieren

Op zondag 19 maart heeft Team Bidon een fietscyclo georganiseerd ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. Met de opbrengst wil de fietsgroep kunnen deelnemen aan de 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker. De start en aankomstplaats was in de middenschool van het SJB-College in Avelgem. De tocht bracht de coureurs langs een aantal bekende kuitenbijters in de streek.

De groep fietsers onder teamnaam ‘Team Bidon’ ontstond rond de drie zussen Nele, Sarah en Katrijn Decoster uit Avelgem. Zij verloren hun mama aan nierkanker in 2017. Ze komen uit een echte fietsfamilie en proberen dus na hun eerste deelname vorig jaar ook dit jaar mee te doen aan de 1000 km voor Kom Op Tegen Kanker.

De deelnemers kregen de keuze tussen een tocht van 52, 85 of 114 kilometer. Voor elk wat wils dus op de cyclo van Team Bidon. Ook de minder getrainde fietsers konden zich uitleven, want er was een familietocht voorzien van 28 kilometer. Deze ging langs een aantal bekende hellingen in de streek. Voor de getrainde wielertoeristen was er een mooi, maar uitdagend parcours voorzien. Op de route van 52 kilometer maakte je maar liefst 352 hoogtemeters. Deze verzamelde je op de Tiegemberg, de Kortekeer en de Hotond. Op de tocht van 85 kilometer kwam daar nog de Stokstraat en La Houppe bij. Deze zorgden voor een verdubbeling van het aantal hoogtemeters. De langste tocht, van 114 kilometer, telde maar liefst 1055 hoogtemeters en bracht je naast de voorgenoemde hellingen ook nog over Ladeuze, de Wolvenberg en Tenhole. Daarnaast werden de kuiten ook nog eens flink gepijnigd op de kasseien van onder andere de Varent. “Een uitdagend, maar mooi parcours dus”, klonk het bij de organisatie. Dat kon bevestigd worden door een aantal hijgende deelnemers aan de aankomst. “Ondanks het miezerige weer was het een enorm mooie tocht, langs uitdagende hellingen en daarbovenop nog eens in de mooiste streek van het land. Ook de organisatie was fantastisch!”, vertelde een deelnemer na afloop van zijn tocht. Gelukkig had de organisatie gezorgd voor zo een uitgebreide bevoorrading waardoor je zeker niet te kort kwam langs het parcours. Ook de fietsbijstand, uitgevoerd door Fietsen Defresne, had zijn werk om platte banden en dergelijke te verhelpen. Aan de aankomst was er een grote bar voorzien met braadworsten om voldoende bij te tanken na de inspanning. (JDB)