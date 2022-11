Team Bidon ontvangt 4383 euro voor ‘1000 kilometer Kom op Tegen Kanker’

De échte Ronde van Vlaanderen, goed voor 750 km op de teller, werd gereden door Gilian Devolder uit Ingooigem en Jasper Bert uit Vichte in ruim 42 uur.

Deze schitterende sportprestatie waarbij er 197 steden werden doorkruist, deden de twee jongelingen ten voordele van Team Bidon. Het duo wil in 2023 met twee teams verschijnen aan de start van de duizend kilometer voor ‘Kom op Tegen Kanker’. “De mooie opbrengst van deze actie bedraagt 4383,18 euro dankzij de gulle sponsors en het pop-up café bij Chiro Paloeder in Ingooigem”, aldus medewerker Team Bidon Patrick Holderbeke (66) uit Vichte.

De twee renners die tijdens hun krachtmeting gesteund werden door heel wat vrienden en familie, overhandigden de cheque persoonlijk aan Team Bidon. Na het geslaagd kasteelconcert eind september en deze ‘Ronde van Vlaanderen eind oktober, staan nog een croque-avond gepland op 11 februari 2023 in CC De Spikkerelle in Avelgem en een fietsrally op 19 maart 2023 om voldoende fondsen op te halen voor de deelname van twee ploegen aan 1000 km Kom op Tegen Kanker tijdens het derde weekend van mei 2023 in Mechelen.