(Te) veel personeelswissels binnen Torhoutse stadsdiensten

Tijdens de Torhoutse zitting van de gemeenteraad maandagavond wees raadslid Sien Lagae (Groen) op de vele personeelswissels binnen de stadsdiensten. Ze vroeg naar maatregelen om degelijk personeel te kunnen houden en nieuwe krachten aan te trekken.

“We stellen vast dat er te veel personeelsverloop is binnen de diensten van het lokaal bestuur en dat het moeilijk is om de juiste profielen aan te trekken voor vacatures”, zei ze. “Er worden inspanningen geleverd om bepaalde functies op te waarderen en zo geschikte mensen aan te trekken, maar wordt ook de moeite genomen om het personeel te houden eens het aangeworven is? Zijn er tevredenheidsbevragingen bij het personeel en zo ja, wat wordt daarmee gedaan? Wordt er een vorm van loopbaanbegeleiding aangeboden om een aantrekkelijke carrière binnen de stad aan te bieden?”

Concrete acties aan het uitwerken

Schepen van Personeel Paul Dieryckx (Vooruit) ontkende de problemen niet. “We worden geconfronteerd met een heel moeilijke zoektocht naar degelijke medewerkers”, zei hij. ‘”Komt daarbij dat jongeren veel vlugger dan vroeger van job veranderen. We moeten geduld oefenen om het juiste profiel voor onze vacatures te vinden en dat geduld loont. Wees maar zeker: we leggen de lat niet lager!”

“We zijn nu concrete acties aan het uitwerken om het personeelsbestand sterk te houden. We stellen de vrije functies in de mate van het mogelijke maximaal open voor onze eigen personeelsleden. We kiezen voor overleg met de medewerkers en laten hen in werkgroepen hun zegje doen. De personeelskost is gigantisch: 21 miljoen euro per jaar.”

Sowieso was het verloop van personeel de voorbije maanden groot. En verlaten sterke matrozen en kapiteins het schip. Na meer dan vijf jaar kiest nu ook de heel ervaren communicatieambtenaar Raffaella Dello nieuwe oorden. De uittocht moet dringend een halt toegeroepen worden.