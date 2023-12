TC Thille schenkt 1.000 euro aan Kiekafobee

De 1.000 euro die TC Thille schenkt aan Kiekafobee is de opbrengst van een interne activiteit tijdens het afgelopen tennisseizoen. In juli werd een afterworkdrink met dubbelspel georganiseerd ten voordele van dit goede doel. Kiekafobee is een vzw die in 2008 werd opgericht door ouders van jonge kankerpatiënten uit Lichtervelde. Het team organiseert allerlei activiteiten om financiële middelen te verzamelen om de levenskwaliteit van kinderen met een levensbedreigende ziekte te verbeteren. “Ook volgend jaar willen we in onze werking iets gelijkaardigs doen ten voordele van het goede doel”, zegt Bart Kindt, voorzitter van de tennisclub. “Aan onze leden hebben we gevraagd naar initiatieven waarin ze zelf betrokken zijn. Deze kunnen we dan ook vanuit TC Thille een extra steun geven.” (JW/foto Kurt)