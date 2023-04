Taxidermist Frauke (28) is Ambassadeur van de ambachtelijke sector

Elk jaar wordt de wedstrijd ‘Ambacht in de Kijker’ georganiseerd om het Belgische ondernemerschap te promoten en te ondersteunen. Het is een kans voor alle ambachtslieden om hun knowhow te tonen. De wedstrijd 2023 was voor jongeren onder de 35 jaar. Een van de tien finalisten is de Kortrijkse Frauke Vandekerckhove (28).

De nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker – opgestart in 2006 en ondersteund door de FOD-economie en diverse privé en publieke partners – wil de Belgische ambachtssector in de schijnwerpers zetten en zo de ambachten promoten bij het grote publiek én jongeren warm maken voor deze sector en de opleidingen. Een professionele jury, bestaande uit mensen van diverse achtergrond, verkiest jaarlijks tien laureaten tot ‘Ambassadeurs van de sector’. Een van de tien Ambassadeurs van de ambachtelijke sector is taxidermist Frauke Vandekerckhove, die het Instituut Sauvage runt aan de Lange-Brugstraat 35 in Kortrijk. Zij is de enige West-Vlaming.

Goed voor ambachtelijke sector

“Ik ben uiteraard zeer tevreden met de eindselectie: eigenlijk ook gelukkig. Ik vind het goed dat de ambachtelijke sector ook eens in de aandacht komt voor de jongeren die een ambacht willen leren of uitvoeren”, zegt Frauke in een eerste reactie. “Een ambacht kan veel omvatten: van muurverven en glazenier tot boekbinder of bouwen van muziekinstrumenten. Mijn ambacht gaat over het fijnere werk: een dier of diertje opzetten.”

Frauke Vandekerckhove genoot een opleiding grafisch ontwerp en illustratie aan het KASK in Gent. Zij is autodidact taxidermist en runt haar eigen website en zaak Instituut Sauvage aan de Lange-Brugstraat 35. “Ik had altijd al een passie voor natuur en levende dieren. Jammer dat er niets van overbleef als ze doodgingen. Op de een of andere manier wou ik ze laten bestaan, een eeuwig leven geven”, vertelt Frauke. “Uit die passie groeide de wens om datgene terug te brengen dat voor altijd verloren was.”

Haar avontuur in taxidermie begon met het opgraven van haar huisdieren in de tuin van het ouderlijk huis. “Langzaamaan zette ik de stukjes terug ineen tot een prachtig geheel. Uit die skeletten groeide ik verder tot het opzetten van volledige dieren. Als grafisch ontwerper word ik immers geïnspireerd door alles wat mooi is. Het is mijn missie om dieren te herstellen in hun volle glorie. Respect voor het dier komt altijd op de eerste plaats en het einddoel is om mooie, natuurlijke en tijdloze composities te creëren.”

Alle botjes passen maar op een enkele specifieke manier in elkaar

Frauke werkt rond zowel grote als kleine dieren. “Rond kleine vogels werken is telkens een uitdaging, net omdat ze klein zijn. Alle deeltjes moeten goed zitten en dat is precisiewerk” Aan het resultaat gaat een pak werk vooraf. “Alles wat van het vogeltje onder en in de huid zit wordt schoongemaakt: de botjes, de oogjes, de hersentjes, de spieren. De huid moet vetvrij gemaakt worden. Daarna zet ik elk stukje weer in elkaar, minutieus en het is soms al knutselend want alle botjes passen maar op een enkele specifieke manier in elkaar.”

“De tien ambachtslieden die in de kijker worden gezet, getuigen van de verscheidenheid en de originaliteit van de sector. De ‘Made in Belgium’ verdiensten worden hierdoor kracht bijgezet en terecht opgewaardeerd bij het grote publiek. Bovendien geeft het ook een boost aan ambachtsopleidingen en jobs, wat erg belangrijk is voor de toekomst en de jongeren”, luidt het bij de organisatie. De ambassadeurs zullen de komende maanden de Belgische ambachtelijke sector vertegenwoordigen.” De organisatie komt op 2 mei langs in Kortrijk

Open Monumentendag

Op 23 april organiseert Gidsenkring Kortrijk een ‘Dierenwandeling’, dit in het kader van Erfgoeddag die dieren in de kijker zet onder de noemer ‘Beestig’. De wandelaars maken ook kennis met taxidermist Frauke Vandekerckhove en haar werk: het opzetten van dieren. Soms zitten ze wat verborgen, maar in Kortrijk vind je in het straatbeeld veel afbeeldingen van dieren. Denk bijvoorbeeld aan dieren op de gevels verwijzend naar menselijke activiteiten ter plaatse. Wie liet deze aanbrengen? Wat is hun betekenis?

Het antwoord krijg je tijdens deze ontdekkingstocht in het minder bekend stukje Kortrijk.

De wandeling omvat ook een bezoek aan taxidermist Frauke Vandekerckhove. Opgezette dieren sierden vroeger menig wonderkabinet, jachtverblijf of schouwmantel. Praalzucht, nostalgie of lugubere gewoonte? Weer actueel? Frauke beoefent dit specifieke ambacht en toont haar werk. “Ik wil er gerust tijd en uitleg over geven en een demonstratie geven”, aldus Frauke De wandelingen starten aan het Belfort om 10, 14 en 16 uur.