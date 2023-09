Taverne Stadhuis in Wijnendale komt in nieuwe handen

De bekende Taverne Stadhuis aan de kerk van Wijnendale-Torhout heeft vanaf zondag 1 oktober nieuwe zaakvoerders: Ruben De Meyer en zijn vriendin Kimberly Schollier. Na 18 jaar laten de ‘ouwe getrouwe’ Gino Vanhee en zijn vrouw Linda Huys de tapkraan van het populaire volkscafé voor wat ze is.

“Een druk café openhouden, valt niet te onderschatten”, zegt Gino. “Het begon allemaal wat lastiger te worden, dus zochten Linda en ik al enkele maanden opvolgers. We zijn blij dat we die nu gevonden hebben. Toen ik 18 jaar geleden startte, was ik maar 33 en dat scheelt. Ik maak een carrièreswitch en word treinbegeleider.”

Begrip van de klanten gevraagd

Vorige zondag tapten Gino (51) en Linda (54) hun laatste pintjes. In een overvol café, want iedereen wou nog even bij de vertrouwde uitbaters langslopen.

De nieuwe zaakvoerders Ruben (33) en Kimberly (35) zijn nog maar zes maanden een koppel. Ze wonen in de Steenstraat in Wijnendale-Ichtegem. Ruben werkt als elektricien bij een bedrijf in Roeselare, Kimberly is al 13 jaar als administratief bediende aan de slag bij Dierengezondheidszorg Vlaanderen aan de Industrielaan. “Ik zal die fulltime job behouden en na mijn uren Ruben helpen in het café”, zegt ze. “In de beginperiode wordt het uiteraard wat zoeken, onder andere naar de ideale openingsuren voor Taverne Stadhuis. We vragen de eerste maanden wat begrip van de klanten. We kennen veel van die klanten al, want Ruben en ik hebben wat kunnen inlopen bij Gino en Linda. Met een flexi-job.”

“We zullen het volkse karakter in elk geval behouden”

Ruben zal zijn werk als elektricien geleidelijk afbouwen om zich volledig aan het café te wijden. “Ik kijk er enorm naar uit”, zegt hij. “Ik ben blij dat we de kans gekregen hebben om eerst een tijdje van dit nieuwe werk te proeven alvorens de definitieve overname te bezegelen. Op die manier is het geen stap in het onbekende.”

Interieur wordt retro ingericht

De rijke geschiedenis van Taverne Stadhuis startte eind 1912, toen Charles Denoo, vader van de latere cafébazin Godelieve Denoo, het hoekgebouw aan de overzijde van de Sint-Jozefskerk liet optrekken. Het grote pand was af in 1913 en het café kon opengaan.

“We zullen het volkse karakter in elk geval behouden”, belooft Ruben. “Wel willen we het interieur een eigen touch geven en het meer retro aankleden. Ik ben lid van Veteraanmotoren Houtland en heb oude motorfietsen. Ik wil dat thema een plaats geven.”

“Uiteraard blijven de vele verenigingen die het café telt even welkom als tot nu toe: de kaartclub, de biljartclub, de wielertoeristen, de duivenvereniging, enzovoort. Gino was 33 toen hij hier startte en die leeftijd heb ik nu ook. De geschiedenis herhaalt zich.”