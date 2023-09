Tattooshop Lye Noir spitst zich toe op het fijnere werk: “Bij mij is iedere tattoo uniek”

De Torhoutse Kimberly Vangeenberghe heeft in de Aartrijkestraat in Torhout, in een klein pand schuin tegenover het cultuurcentrum de Brouckere, haar eigen tattooshop Lye Noir opgestart. ‘Lye’ als hint naar de laatste letters van haar voornaam en ‘Noir’ omdat ze weinig in kleur tatoeëert.

Ze heeft zich gespecialiseerd in fine line en botanical tattoos. Het fijnere werk met vooral sierlijke bloemen en dieren als onderwerp.

Niet voor het geld

Kimberly (32) heeft een vriend Bjarne Monstrey (27) en twee kinderen, Nina (11) en Maves (3). Eerst heeft ze in een tattooshop in Roeselare gewerkt en tot voor kort deed ze haar ding in een winkel in Ieper, waar je niet alleen tattoos kon laten zetten, maar vreemd genoeg ook bloemen en planten kopen.

“Ik droomde al een tijdje van een eigen zaak en begon wat op te zien tegen de verre verplaatsing naar Ieper”, zegt ze. “Toen ik toevallig op het vrije pand in de Aartrijkestraat stootte, heb ik snel toegehapt. Nu kan ik volledig mijn eigen weg gaan, want geloof het of geloof het niet, maar ik tatoeëer absoluut niet voor het geld. Oké, ik moet mijn boterham verdienen en dus laat ik me uiteraard door mijn klanten betalen, maar ik zet in mijn shop geen enkele tattoo waar ik niet achtersta. Plus: ik bied de mensen unieke designs aan, die ik niet kopieer. Anders gezegd: ik zet elke tattoo maar één keer.”

Elegantie nastreven

Kimberly spitst zich met Lye Noir volledig toe op het fijnere werk. Het zachtere werk, zoals ze het zelf noemt. “Ik opteer vooral voor thema’s die met de natuur te maken hebben. Ik ben geen tattooartiest die voor de zwaardere designs kiest. Ik zie die dingen zelf niet graag en dus weiger ik ze bij een ander te plaatsen. Ik streef elegantie na.”

Op zaterdag 23 en zondag 24 september, telkens van 10 tot 18 uur, organiseert Kimberly het openingsweekend van haar tatooshop. Met een drankje en een hapje, waaronder cupcakes. En met de mogelijkheid om een zogenoemde flash design te laten zetten: een kleine tattoo die door Kimberly ontworpen is. Ze houdt overigens van tekenen en schilderen, maar vindt daar momenteel amper de tijd voor.

“Ik zet nu alles op alles voor Lye Noir”, zegt ze. “Ik heb klanten vanuit heel Vlaanderen. Ik werk enkel na afspraak. Mij contacteren, kan via de website.” (JS)