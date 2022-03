Tatiana Stelmakh wil Belgen en Oekraïners dichter bij elkaar brengen

Het was een bewogen week voor Tatiana Stelmakh (43). Vorige vrijdag had de Oekraïense kapster van kapsalon Ciseaux in Oostduinkerke nog maar net het plan opgevat om een eigen vzw op te richten. Nu is er al concrete actie met goederentransport, opvang en wijnverkoop.

“Belgen en Oekraïeners leven op 2.000 kilometer van elkaar, maar ik zie het als mijn levensdoel om beide nationaliteiten dichter bij elkaar te brengen”, vertelde Tatiana ons vorige week. Volgens haar zijn we dan ook heel gelijkaardig: we zijn allebei even introvert maar open minded, solidair met anderen en harde werkers. En zij kan het weten, want ze leeft al haar halve leven in ons land.

Huwelijksreis

“Op mijn twintigste verloor ik mijn beide ouders wegens ziekte. Twee jaar later kwam ik met mijn man Sergei Sidorov vanuit Khmelnitsiy naar België, omdat ik nood had aan een nieuw, tijdelijk avontuur. Wat oorspronkelijk bedoeld was als huwelijksreis draaide echter anders uit, want ondertussen wonen wij nu al 22 jaar in De Panne, samen met onze vijftienjarige dochter Ariëlle.”

Zij spreekt net als haar moeder vijf talen – Nederlands, Frans, Engels, Russisch en Oekraïens – en is opgevoed volgens de orthodoxe cultuur en de Oekraïense leefgewoonten. “Dat zijn nu eenmaal onze roots”, legt Tatiana uit. “We hadden echter geen enkel probleem om ons hier aan te passen en we voelden ons hier ook meteen aanvaard, precies doordat we zo gelijkend zijn.”

Eigen vzw

Dat wou de kapster begin februari al in de verf zetten, door de schilderwerken van zowel een Belgische als een Oekraïense kunstenares gelijktijdig tentoon te stellen in haar kapsalon. “Zo wou ik toen al een gesprek op gang brengen onder de klanten. Sinds het losbarsten van de oorlog wil ik daarin echter nog veel verder gaan en zo ontstond het idee om een eigen vzw op te richten, wat ik beschouw als mijn levensdoel”, vertelt ze.

“Het is mijn levensdoel om een nauwe relatie tussen België en Oekraïne op te bouwen”

“Daarmee wil ik een langdurige samenwerking tussen beide landen opzetten, door Oekraïene na de oorlog weer overeind te helpen met Belgische hulp, studenten en arbeidskrachten naar hier te halen of Oekraïense kinderen door Belgische gezinnen te laten adopteren. En dat zolang het nodig is, desnoods tot aan mijn dood”, zei de idealist in haar vorige vrijdag.

Eerste initiatieven

Het is haar evenwel menens, want begin deze week zat ze samen met Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche en met een notaris om haar plannen te concretiseren en te officialiseren. “Ondertussen heeft de vzw alvast een naam, Kamille, als teken van hoop en als symbool voor vrouw en kind. We zijn nu ook van start gegaan met de eerste initiatieven”, aldus Tatiana.

“Zo vertrok mijn man vrijdagochtend in een bus vol medicatie vanuit Brugge naar de Pools-Oekraïense grens, om van daar dan terug te keren met de eerste vijftig burgers. Meestal gaat dat om mama’s met hun kroost; geselecteerd door mijn contacten ter plekke. Zij komen zondag toe. Een aantal van die gezinnen zullen worden opgevangen bij het werk van mijn man in Lo-Reninge en bij ons thuis”, vertelt ze.

Wijnverkoop

“Daarnaast heeft Ivan Puystiens van Oh Restaurant in Sint-Idesbald een wijnverkoop opgericht. Die flessen zijn ook te koop bij ons in het kapsalon en ik denk eraan om collega-kappers te vragen om hier op een zondag vrijwillig te komen knippen, om zo de eerste centen in te zamelen voor de vzw. Dat geld zullen we dan aanwenden volgens de meest dringende behoeften; vooral voor de kinderen. Mijn man fungeert nu als tolk en zal dit weekend ter plekke kunnen zien waar er vooral nood aan is”, klinkt het nog.

Maandag verwacht Tatiana een officieel statuut voor haar vzw. Dan volgt er ook een rekeningnummer voor vrije donaties. Info: https://www.facebook.com/KapsalonCiseauxOostduinkerke