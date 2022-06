Tassche Kermis verdwijnt van de kalender

Tassche Kermis, sinds meer dan een eeuw een traditie op deze wijk tussen Ardooie, Roeselare en Izegem verdwijnt van de Ardooise feestkalender. Het vuur is er wat uit, de belangstelling loopt achteruit en het aantal medewerkers is schaars geworden.

Ooit was Tassche Kermis hét feest van de regio. Met de zegen van de ‘feestpastoors’ Jules Carron en Hubert Lemarcque beleefde de wijk hoogdagen. Ooit waren er wielerwedstrijden, deed animator Daniel Claeys met zijn showprogramma een hele tent vol lopen en zorgde een plaatselijk verzekeringskantoor voor een toevloed aan grote vedetten.

Na het vertrek van Pastoor Lemarcque kalfde de kermis op de Tassche af. Een feestcomité hield de traditie nog overeind. Een stratenloop op vrijdag was het hoogtepunt. Ook deze verdwijnt dit jaar van de kalender. En met de tanende belangstelling van de bevolking blijven de foorreizigers weg van de wijk.

Voor de Tassche is het verdwijnen van hun kermis de tweede opdoffer in één jaar tijd. Eerder hield het koor het voor bekeken. Wat er nu nog van verenigingsleven rest is eerder beperkt. Okra zorgt er voor dat de senioren nog aan hun trekken komen. De jaarlijkse rommelmarkt rond de school is de publiekstrekker.

(JM)