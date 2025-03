Tarsilla Declercq is een kranige eeuwelinge

Tarsilla Declercq werd op vrijdag 14 maart 100 jaar. Familie, vrienden en bewoners van het woon- en verzorgingstehuis Maria Middelares in Moorslede waren samen gekomen om haar van harte te feliciteren.

Haar kinder- en jeugdjaren bracht Tarsilla door, samen met haar twee zussen en één broer, op een boerderij in Hulste. Haar nogal speciale voornaam Tarsilla was een idee van haar tante nonneke. Ze liep school, tot aan haar zestiende, aan het pensionaat in Heule en werkte nadien noodgedwongen mee op de boerderij, want haar moeder was vroeg weduwe geworden. Rafael Dessauvage had via via gehoord dat er op een hoeve in Hulste drie mooie dochters woonden. Tarsilla werd in juni 1954 zijn echtgenote en ze verhuisde naar Rumbeke naar een grote boerderij Wervickhove, ook gekend voor zijn watermolen en zijn ast. In de jaren 60 en 70 was de boerderij in de zomer bijna een vakantiedorp, want moeders uit de buurt en hun kinderen kwamen er om wortelen te snijden, boontjes te plukken, aardappelen te rapen…

De Mandel

Begin van de jaren 70 werd de hoeve gedeeltelijk onteigend voor de bouw van huizen van de sociale bouwmaatschappij De Mandel en zo ontstond in 1973 de eerste wijk op Wervickhove en in 1976 een tweede. Daarmee kwam een einde aan vier generaties Dessauvage, die op die plaats aan landbouw deden. Haar kinderen Ignace, Geert (+) en Sabine hebben er een zeer mooie tijd gekend. In 1992 verhuisde het koppel naar een woning in de Pastoor Slossestraat, waar beide veel in hun mooie en grote tuin hebben gewerkt. Zij had er veel sociale contacten en was lid van de KVLV (nu Femma). Haar man Raf stierf in 2001. In augustus 2022 werd het woonzorgcentrum in Moorslede haar nieuwe thuis, waar ze gelukkig en dankbaar is. Het gehoor is wat minder, maar haar zicht is nog zeer goed. Tarsilla komt steeds mooi gekleed en gecoiffeerd voor de dag, ze leest nog dagelijks de krant en volgt het grote en het kleine nieuws met veel interesse. Gevraagd naar het recept om 100 jaar te worden, zegt ze onmiddellijk en spontaan: steeds content zijn met wat je hebt. Dat is kort, krachtig én mooi. Proficiat! (AD)