Tarieven van klusjesdienst OCMW stijgen

De tarieven van de klusjesdienst van het OCMW worden verhoogd van 12 naar 15 euro en in een andere categorie van 20 naar 28 euro. In 2023 bedroeg het verlies maar liefst 37.321 euro. “En is er dus een prijsaanpassing nodig”, aldus schepen Benedikt Vallaey (Sterk). “De prijs van de hoogste categorie is al niet meer aangepast sedert eind 2013.”

Vorig jaar zijn er 1.045 uren bij 74 klanten voor 12 euro per jaar uitgevoerd en 509 uren bij 31 klanten voor 20 euro per uur. Ongeveer dertig procent van de klanten behoort tot de hoogste prijscategorie. “Iemand het gras laten afrijden op een oppervlakte van 500 vierkante meter of maximum drie dagen ergens gaan schilderen of behangen, dat zijn geen kleine klusjes meer”, oordeelt Gert-Jan Hovaere (NVAPlus).

“Het gaat vaak om het vervangen van een armatuur of een kraan”, zegt de bevoegde schepen. “We deden een rondvraag bij omliggende klusjesdiensten. De tarieven zijn serieus verhoogd. Het gaat tenslotte om geld van de gemeenschap. Categorie 1 is een sociaal tarief. Eerst gaat er een maatschappelijk werker ter plaatse om te kijken of de klus effectief te doen is. Is het een grote opdracht, dan is dat niet voor ons. In de zomer zijn er meer klusjes en beschikken we dan over twee medewerkers.” (EDB)