Tariefvereenvoudigingen om meer mensen in het zwembad te krijgen

De huidige tariefstructuur in het zwembad is erg complex: een simpele vraag als ‘Hoeveel kost een zwembeurt?’ is niet zomaar beantwoord. Daarom gaat Sport- en Recreatiebad De Kouter voor een vereenvoudiging, die in veel gevallen ook goedkoper is.

Tegelijk krijgen sportzwemmers extra zwemwater, afgestemd op het schoolzwemmen. Schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V): “Mijn belangrijkste ambitie blijft om zoveel mogelijk mensen tot beweging te stimuleren. En zwemmen hoort daarbij.”

Al sinds de opstart van het zwembad in 2016 zijn de tarieven ongewijzigd. Deze tarieven zijn voor de bezoeker erg moeilijk leesbaar. Om die reden wordt gekozen voor een dubbele tariefvereenvoudiging.

Enerzijds wordt de prijs van een dagticket eenvoudiger door minder verschillende bezoekerscategorieën aan te bieden. Er gelden nog slechts twee betalende categorieën: kinderen tot 12 jaar en + 12 jaar. Een sportzwembeurt wordt voor het merendeel van de zwemmers (via de beurtenkaarten) goedkoper. Op die manier wordt sporten als vrijetijdsbeleving maximaal gestimuleerd.

Peuters kunnen bovendien voortaan tot en met drie jaar (tot nu was dit 1 jaar) gratis in het volledige zwembad. “We willen ouders overtuigen om vroeg genoeg met hun peuter naar het zwembad te gaan. Dat zorgt voor een goede basis voor de latere zwemlessen”, vertelt zwembadcoördinator Andrès Van de Weghe.

Omdat ouders met peuters vaak minder lang in de zwemhal vertoeven, daalt de toegangsprijs voor een recreatief zwemmoment in het peuterbad als gezinsuitstap.

Beurtenkaarten

Anderzijds verdwijnen de bezoekerscategorieën bij beurtenkaarten; enkel de opdeling sport/recreatie en inwoner/niet-inwoner blijft behouden. Deze schrapping betekent dat de beurtenkaart niet langer door slechts een en dezelfde persoon gebruikt moet worden maar gedeeld kan worden binnen het gezin of bedrijf. Enkel wanneer de kassa niet bemand is, geldt nog steeds de beperking van maximum een beurt tezelfdertijd via de automatische toegang. Door slechts een tarief te hanteren per type beurtenkaart wordt dit voor bezoeker duidelijker en makkelijker werkbaar waarbij ook het heen-en-weer geloop bij de bezoeker vervalt om de beurtenkaart aan te passen.

Het tarief van een zwembeurt via een 10 beurtenkaart sport en via een vijfbeurtenkaart recreatie is 10 eurocent goedkoper dan het goedkoopste dagticket en het tarief van een 25 beurtenkaart recreatie is 30 eurocent goedkoper; dat van een 50 beurtenkaart sport is 0,5 tot 1 euro goedkoper voor inwoners en 0,8 tot 1,3 euro goedkoper voor de niet-inwoners.

Beurtenkaarten voor sportzwemmen worden zo erg aantrekkelijk (2,5 euro per zwembeurt voor inwoners en 3,2 euro voor niet-inwoners). Maar ook de vijfbeurtenkaarten recreatie worden voor elke bezoeker goedkoper (5,4 euro per zwembeurt voor inwoners Poperinge en 7,4 euro voor niet-inwoners). Via een 25-beurtenkaart kan een inwoner van Poperinge aan 5,2 euro genieten van alle faciliteiten.

Baantjes trekken

De zwemtijden in het sportbad worden tijdens schooluren (9-12 en 13.30 tot 16.30 uur) afgestemd op de aanwezigheid van scholen: op bepaalde lesmomenten is alle zwemwater door scholen bezet, op andere momenten zijn er minder leerlingen en dus meer zwemwater voor publiek. Via de webshop van het zwembad worden de beschikbare zwembanen aangeboden. Wie wil baantjes trekken tijdens de schooluren dient daarom te reserveren. Omdat het middagzwemmen op dinsdag en donderdag erg populair is, wordt dit verder uitgebreid naar maandag en vrijdag. Tijdens vakanties wordt het 25 metersportbad van 13.30 tot 16.30 (op woensdag tot 17.30 en op vrijdag tot 15.30) voorbehouden als speelbad. De toegang tot het zwembad gebeurt op weekdagen tussen 7 en 16.30 uur (woensdag tot 11.45, vrijdag tot 15.30 uur) steeds met een beurtenkaart via de automatische toegangscontrole. De kassa is pas bemand na schooltijd zoals dit eerder ook het geval was.

Tomeloze inzet

Schepen Klaas Verbeke: “Dankzij de tomeloze inzet van het volledige team heerst al enige tijd een positieve vibe rond ons sport- en recreatiebad. Onze vele bezoekers loven de service. We staan heel terecht bekend om ons erg nette zwembad. Bij de opmaak van deze oefening rond tarieven en openingsuren hielden we ook rekening met de feedback van onze medewerkers en klanten, wat mij sterkt in de overtuiging dat we hen vanaf nu nog beter van dienst kunnen zijn.”