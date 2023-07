Tankkelder in Koekelare is nu een gezellig café

In 1993 ontving de restauratie en herbestemming van de oude Brouwerij Christiaen, verrassend de allereerste prijs ‘Vlaams Monument’. Om deze verjaardag te vieren, kocht de gemeente een unieke collectie reclameborden en andere spullen van de vroegere brouwerij aan. En de museumbezoeker kan voortaan ook proosten met het plaatselijk biertje Doedel, want de vroegere tankkelder werd omgetoverd tot een oergezellige herberg.

De brouwerij-mouterij Christiaen dateert oorspronkelijk van 1807 en werd altijd uitgebaat door een familielid en er werd bier gebrouwen tot 1968. De gemeente kocht de site, die volledig in verval was, aan in 1984. Een jaar later werd de site, op vraag van het gemeentebestuur, beschermd als monument. In het voorjaar van 1990 startte de restauratie en op 12 juni 1992 vond de plechtige opening plaats. Tussen 2013 en 2018 vonden nog twee belangrijke ingrepen plaats die geleid hebben tot De Brouwerij zoals we ze nu kennen.

Unieke collectie

Nu kocht het gemeentebestuur de unieke collectie reclamepanelen, glazen, speelkaarten, asbakken, etiketten, bierviltjes en andere spullen die in handen waren van Robbie Defraeye, voorzitter van De Bierfanaten. “Het college besliste om de collectie aan te kopen aan de gevraagde en door Robbie gerechtvaardigde prijs van 4.000 euro. Wij waren van oordeel dat we deze materialen thuis moesten brengen waar ze te bezichtigen zijn door iedereen die een bezoek brengt aan de site.”

Authentieke meubeltjes

“De collectie wordt vanaf nu tentoongesteld in de vroegere tankkelder van de brouwerij, die deels heringericht en omgetoverd werd tot herberg. We plaatsten er ook wat authentieke cafémeubeltjes bij, die we in bruikleen kregen van Kristof Vanhee, de lokale schoenmaker met een hart voor het dorp en een gepassioneerd verzamelaar van vintage meubelen”, besluit Patrick Lansens. (EV)

Het museum dat jaarlijks een paar duizend bezoekers lokt, is voor inwoners en kinderen tot 6 jaar gratis toegankelijk. Een standaardticket kost 5 euro, senioren betalen 4 euro en kinderen van 6 tot 12 jaar 3,5 euro. Het cafeetje is enkel open na een bezoek aan het museum. Behalve woensdagvoormiddag is het dagelijks open van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. In het weekend is het enkel in de namiddag. https://www.toerismekoekelare.be/de-brouwerij.