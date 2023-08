Tania (50) moet kater Rikco laten inslapen nadat dier vastzit in verboden vossenklem: “Wat als dit een kind was?”

Rikco, de driejarige kater van Tania Desmedt (50) en haar dochter Kelly (26) uit Nieuwpoort moest ingeslapen worden nadat het dier vast kwam te zitten in een verboden vossenklem. “Rikco leed onnoemelijk veel pijn, een amputatie zou hem geen waardig leven meer gegeven hebben”, zegt Tania. “Rikco was de kater van Kelly, die na een zwaar ongeval gehandicapt is. Om haar troost te bieden, haalden we nu een hamster in huis.”

De 50-jarige Tania Desmedt woont in de Pelikaanstraat in het centrum van Nieuwpoort. Ze woont er samen met haar vriend en haar 26-jarige dochter Kelly, die zwaar hulpbehoevend is nadat ze op haar fiets in 2019 omver werd gereden en een schedelbreuk opliep.

Om de jonge vrouw thuis wat verstrooiing te bieden, lopen er naast enkele hondjes ook twee katers rond in huis: Casey en Rikco. Die laatste kwam plots echter niet meer thuis.

Kater ingeslapen

“Buren hadden ‘s avonds nog luide kreten van een kat gehoord, maar Rikco konden we niet vinden”, doet Tania het verhaal. “Pas de dag nadien vonden we hem zieltogend in de tuin. Rikco sleepte een zware ijzeren klem achter zich aan. Die klem was volledig verroest en woog meer dan Rikco zelf. Zijn poot zat vast in de klem. Het was geen zicht.”

“Mijn vriend heeft de klem zo snel mogelijk verwijderd, maar we zagen dat zijn poot één grote ravage was. We trokken ermee naar de dierenarts en het verdict was zwaar: zijn volledige poot tot aan de schouder was verbrijzeld. Het begon zelfs al volledig af te sterven. Een amputatie kon, maar was geen garantie op een goed leven. Daarom namen we de harde, maar juiste beslissing om Rikco te laten inslapen.”

Hamster

Rikco was drieënhalf jaar oud en kwam in het gezin van Tania nadat haar dochter Kelly in juli 2019 een zwaar verkeersongeval had. “Ze werd op haar fiets in de Nieuwpoortlaan in Lombardsijde aangereden en kwam op de sporen van de kusttram terecht. Daarbij liep ze een zware schedelbreuk op en lag in coma.”

“Vandaag is ze voor 90% gehandicapt en hulpbehoevend. We merken dat ze liefde en aandacht kan schenken aan onze dieren. Rikco was dan ook haar poes en ze mist die. We denken wel dat ze dit beseft want ze riep al diverse keren om Rikco. Om haar wat verstrooiing te bieden hebben we dit weekend een hamster gekocht voor haar.”

Klacht bij politie

Naast het verdriet is Tania ook kwaad. “Dit gaat om een verboden vossenklem, of volgens sommige een rattenklem”, zegt Tania. “Het mag al jaren niet meer gebruikt worden. Waar de klem precies lag weten we niet, maar hier zijn in de buurt wel enkele weides. Hier wonen ook gezinnen met kinderen. Wat als zo’n kind deze klem had gevonden? Dit is levensgevaarlijk. Ik nam dit weekend contact op met de politie en zal maandag klacht indienen.”

Tania bewaarde de klem ook voor verder onderzoek bij de politie. (JH)