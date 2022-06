Tand van Lumumba die jarenlang bij Brugse agent in de kast lag, begraven in Kinshasa

Na meer dan zestig jaar is de tand van Patrice Lumumba donderdag begraven in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Daarmee komt een einde aan een negen dagen durend afscheid van de eerste premier van het onafhankelijke Congo.

Het was de Brugse politieman Gerard Soete die eigenhandig twee tanden uit de kaak van Lumumba trok en die jarenlang bijhield. “Lumumba was een misdadiger, meer niet”, zei hij daarover in onze krant in 1979.

Huidig president Félix Tshisekedi richtte zich rechtstreeks tot Lumumba en omschreef hem als “nationale held”. “Moge het land van onze voorvaderen zoet en licht voor u zijn”, klonk het.

De tand, het enige wat nog overblijft van de eerste Congolese premier, werd twee weken geleden door België aan Congo overhandigd.

Op 17 januari 1961 werden Lumumba en twee medestanders geëxecuteerd in Katanga, met medeplichtigheid van Belgische handlangers. Het lichaam van de 35-jarige Lumumba werd opgelost in zwavelzuur, waarna enkel zijn tand nog overbleef.