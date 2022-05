Tamara Van Overmeire uit Koolskamp is beste vroedvrouw van Vlaanderen

Op 5 mei, de Internationale Dag van de Vroedvrouw, mocht Tamara Van Overmeire (48) uit Koolskamp de Gouden Pinard 2022 in ontvangst nemen. Deze onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt door de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen en erkent de beste vroedvrouw van Vlaanderen.

Voor Tamara is het de bekroning van een carrière van meer dan 25 jaar, gebouwd op passie, geduld en toewijding. “Toen ik amper 6 jaar was, zag ik de eerste keer een bevalling op tv”, vertelt ze. “Dat maakte zo’n indruk op mij, dat ik meteen wist wat mijn doel in het leven zou worden: koppels ondersteunen in hun groei naar het ouderschap.” “Ik maakte mijn studiekeuze dus heel bewust en kon daarna 21 jaar lang ervaring opdoen in het ziekenhuis”, vervolgt Van Overmeire.

Lactatiekunde en badbevallingen

“Ik schoolde me bij in lactatiekunde en ook badbevallingen waren voor mij een meerwaarde. Daarnaast leerde ik om als vroedvrouw vooral emotionele ondersteuning te geven. Zeker wanneer er onverwachte dingen gebeuren…”

© gf

“Enkele jaren geleden maakte ik de switch naar 1-op-1 samenwerking en in 2020 startte ik met vier collega’s vroedvrouwenpraktijk Aesem op. Naast lactatiekundige ondersteuning specialiseerde ik mij in hypnobirthing en thuisbevallingen. De vele permanenties, ’s nachts, overdag en tijdens zon- en feestdagen, neem ik er graag bij”, glimlacht Van Overmeire.

Bescheiden

Ondanks de prestigieuze erkenning blijft de beste vroedvrouw van Vlaanderen bescheiden: “In ons beroep ben je van veel mensen afhankelijk. Daarom is de Gouden Pinard vooral een erkenning voor de mensen rondom mij, zoals mijn collega’s uit het werkveld, maar ook mijn gezin. Zij geven mij de vrijheid om het beste in mezelf naar boven te kunnen halen”, besluit Van Overmeire.