Tamara Tanghe opent haar nieuwe huiskamer(café)tje: “Het moet een ontmoetingsplekje worden”

Toen Tamara Tanghe drie jaar geleden haar Barcyclette begon in de gebouwen van het oude Sint-Vincentius, wist ze dat het slechts tijdelijk was. Het stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk had er andere plannen. Eind juni ’22 moet iedere huurder eruit. Gelukkig vond Tamara nu al een ander onderkomen in de buurt. De ‘nieuwe’ Barcyclette is er vlakbij, aan de Grote Kring 12. En het huiskamergevoel is bewaard gebleven.

“Ik wou niet wachten tot het allerlaatste nippertje en dus was ik al aan het uitkijken naar een andere ruimte in het centrum,” zegt ze. “Toen dit huisje te huur kwam, ging ik meteen aan het denken. Ik passeerde hier iedere dag toen ik naar het vroegere café ging. Het was een antiekwinkeltje dat ik kende van in mijn kindertijd. De uitbaatster ervan, Dolly, is 80 en heeft dat 43 jaar gedaan.”

Laagdrempelig

Eigenlijk is het niet meer dan een gezellig toogje, met achterin een tafel met wat stoelen, een knus zithoekje en nog een salonnetje. Goed voor maximaal 20 à 25 personen. “Het is anders dan het ruime café dat ik tot voor kort uitbaatte”, beaamt Tamara. “Dit is piepklein en compact, maar ook heel overzichtelijk. Het is zeer laagdrempelig. Letterlijk. De toog is bewust aan het raam geplaatst. Dat voorbijgangers mijn gezicht zien, of dat van Tom Verbeke, een flexijobber die hier vaak werkt. Nu al herken ik de mensen die hier dagelijks passeren. Ik zeg goeiedag. En ze zwaaien. Het moet ook voor hen een ontmoetingsplekje worden. Hier is er veel passage, terwijl op de vroegere locatie niemand voorbijkwam.”

“Ik heb het qua inrichting vooral gezellig trachten te maken, met wat aanknopingspunten voor jong en oud. Hopelijk voelt iedereen zich hier wat op zijn gemak. En het is ook weer, net als de eerdere Barcyclette, gesitueerd in een oud pandje. Door wat ik serveer, doordat Tom en ik er zullen zijn, door dat supercharmante geveltje. Er hangt hier ook een toffe vibe in de buurt, precies een dorpsgevoel. Er is De Grote Kring, het pleintje hier vlakbij, het Overbekeplein is ook heel leuk geworden en dan is de winkelstraat die hier vlak langs passeert. Als de drukke weg die het dorp doorkruist.”

Het kleine, huiselijke van de nieuwe Barcyclette wordt nog beklemtoond door de boventitel ‘Huiskamer(café)tje’. “Dat vond ik weer een mega-goeie vondst van mezelf,” knipoogt Tamara. “Het is een huiskamertje en een cafeetje. Dat kleine, charmante en het huiselijke zitten erin..”

“We hebben hier trouwens superlieve buren,” zegt ze. “Aan de ene kant Lucy, aan de andere kant Dries, de instrumentenbouwer, dan het poppenhuisje en dan Maria’s Corner met haar winkeltje waar alles bio en fairtrade is. Sommigen zijn wat ongerust dat er te veel lawaai zal zijn of dat er een groot terras komt. Dat is een beetje dubbel natuurlijk. Als je midden in de stad woont, weet je dat er leven is. We gaan zien. Voor mij is dit een speeltuin.”

Barcyclette is open van woensdag tot en met zaterdag. Van twee uur in de namiddag tot ten laatste middernacht. “In de namiddag zal er koffie en taart te verkrijgen zijn, ’s avonds wat kleine hapjes, een aperitiefje en een variëteit aan dranken. Ik doe het nu in bijberoep. Als er de voorbije jaren geen lockdowns waren, waren er zoveel beperkingen en maatregelen dat het heel lastig werd. Alles was verboden. Ik had er megaveel stress van. Er was geen plek meer in mijn hoofd voor wat er fijn was aan de job. Ik dacht: ofwel stop ik, of ik zoek een oplossing. En eerlijk, ik doe dat zo graag. Ik ben graag onder de mensen. En dat zal nu nog meer het geval zijn. Iedereen zit hier zo dichtbij. Sommigen zal dat misschien afschrikken. Je hebt hier minder anonimiteit. Maar als je achterin zit, in de zetel, of aan tafel, dan word je natuurlijk met rust gelaten.”