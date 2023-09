Talrijke opkomst op feest van Zwevegems burgemeester

Een topper als Christoff en mooi zomerweer, dit was de formule om het feest van 10 jaar burgemeester Marc Doutreluingne (67) tot een succes te maken.

Er waren zelfs fans speciaal uit Duitsland gekomen om de Vlaamse vedette aan het werk te zien. Er was vorige week nogal wat commotie op facebook waar enkelen suggereerden dat het feest betaald werd met geld uit de gemeentekas. Iets wat door de burgemeester met klem ontkend werd. Hij betaalde de artiesten immers zelf.

Wel kan het feest, georganiseerd door het Willemsfonds, een beetje aanzien worden als de start van de kiescampagne voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, want in de aanloop van het feest liet de burgemeester duidelijk verstaan dat hij een derde ambtstermijn nog best wel ziet zitten.