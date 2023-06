Talk, Play en Sport met Paw Patrol

Op zaterdag 24 juni organiseren de sport- en jeugddienst en het Huis van het Kind Wervik in sportcentrum De Pionier, op de parking en aan de Virovios sportsite de tweede editie van het gratis gezinsevenement Talk, Play en Sport. Vooraf inschrijven is niet nodig. Er is een brede waaier van activiteiten, animatie, initiaties en workshops voor jong en oud. Het was vorig jaar een groot succes.

“Onder meer dankzij het mooi weer en het divers aanbod”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (Vooruit). “We schatten het aantal deelnemers op ongeveer 400, verspreid over heel de dag. Het was voor velen een aangename kennismaking met verschillende sporten.”

In het sportcentrum De Pionier kan je van 10 tot 17 uur deelnemen aan initiaties dans door danscompagnie Tros en DR Compagnie, judo door Akogare, basketbal door BBC en turnen door fusieclub We Gym Together. Op de Virovios sportsite is er een initiatie atletiek voorzien. Hiervoor zorgt Athleoo. Ook Sparta Kruiseke is van de partij.

De Grensschutters

De Grensschutters uit Kruiseke tekenen ook present met een initiatie karabijnschieten op flessen. Achter de sporthal mag iedereen vanaf 10 jaar onder begeleiding eens proberen om met een luchtdrukkarabijn naar ‘hangende’ flessen te schieten.

“Het werd vorig jaar aan onze schietstand een succes”, zegt voorzitter Jan Geldhof. “Momenteel tellen we 26 leden. Iedereen is welkom de eerste en derde zondag van de maand van 10 tot 12 uur achter café Het Visputje in Kruiseke.”

Ook Chiro JOW is van de partij. Op de parking staat er een verenigingenbeurs. Er zijn sportproevertjes voor verschillende leeftijden. Er is een aparte uurregeling per leeftijdsgroep uitgetekend. Deelname aan één sportproevertje levert een grimebeurt of een airbrush tattoo op. Doorlopend is er animatie voor jong en oud met een klimmuur, touwenparcours, hindernissenbaan, fietsen op rollen en loopfietsparcours

Kidscorner

Om naar uit te te kijken is alvast de Meet & Greet met Paw Patrol, dagelijks te zien op Nickelodeon. “Paw Patrol ligt goed in de markt”, zegt Daphny Six, teamcoach Jeugd en Gezinnen. “De bar met kidscorner is gericht op de allerkleinsten. Met onder meer spelletjes, bewegingsparcours en een springkasteel met ballenbad.”

Er is ook een Urban sports corner met BMX door Barre Neirynck, hip hop door DR Compagnie, pannavoetbal en freerunning. Net als vorig jaar bedraagt het budget voor het evenement 10.000 euro

Een gratis pendelbus tussen Wervik, Geluwe en Kruiseke is er dit keer niet. “Wegens vorig jaar nauwelijks interesse”, zegt de schepen. “Amper vier deelnemers maakten daar gebruik van en het was daarom voor de stad een te grote kost.” In vergelijking met vorig jaar is er dit keer één centrale ingang waar alle info verkrijgbaar is. (Erik De Block)