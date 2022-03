Talentvolle Quinten bewierookt analoge fotografie: “Wie digitale foto’s neemt, denkt minder na”

De zeventienjarige Quinten Rijckewaert is van vele markten thuis. Zo is hij een grote pleitbezorger van analoge fotografie. “Analoge fotografie is wat mij betreft springlevend”, zegt Quinten overtuigd.

“Om te beginnen bevat een analoge foto meer kleur en is er een groter contrast. De korrel bij een analoge foto is bovendien veel intenser. De foto’s voelen als het ware anders aan. Wie digitale foto’s neemt, denkt minder na. Je kan eindeloos foto’s nemen, zonder dat het iets kost. Bij analoge fotografie hangt er een kostprijs aan vast, waardoor er je meer bij stilstaat. Met analoge foto’s kan je gevoelens beter uitdrukken. Daardoor blijven herinneringen aan de foto’s en de gebeurtenissen errond langer hangen.”

“Kiezen voor deze techniek is alles behalve een gemakkelijkheidsoplossing. Vooral het verwerken van foto’s vergt veel tijd. Zo moet je de filmrol produceren, zodat je je negatieven kan zien. Dit is een lang proces. De negatieven inscannen om het resultaat te kunnen bekijken, is dikwijls lastig. Soms kloppen de kleuren niet zo goed en moet je deze aanpassen. Ook bij over- of onderbelichting is aanpassing een optie. Ik beschik daarvoor over een kleine scanner en bewerk de foto’s met ‘Fotolab’. Maar wat mij betreft moet je aan analoge foto’s niet prutsen. Ze zijn op zich al uitgerust met een soort filter.”

Donkere kamer

Deze vorm van fotografie is wel relatief duur. “Een donkere kamer inrichten, kost 200 euro. De prijs van filmrollen neemt toe. De camera’s zijn ook moeilijker te vinden. Er worden zelfs geen nieuwe meer geproduceerd. Dus moet je de kans krijgen om een degelijke tweedehandscamera aan te kopen. Maar mensen laten hun oude camera op zolder liggen en gebruiken die nooit meer. Voor een tweedehandscamera in perfecte staat betaal je een aanzienlijke som. Om de foto’s te verwerken moet je op ruim 20 euro rekenen. In warenhuizen kan je analoge foto’s aan een meer democratische prijs produceren.”

Met analoge foto’s kan je gevoelens beter uitdrukken

Gezonde spanning

“Mijn hobby levert een gezonde spanning op. Pas als de foto is ontwikkeld, wordt duidelijk hoe die er daadwerkelijk uitziet. Is de foto over- of onderbelicht? Dat extra aspect maakt fotograferen boeiend. Je hebt telkens het gevoel alsof je een cadeautje krijgt voor Kerstmis.”

Architectuur

Foto’s van oude architectuur spreken Quinten enorm aan. “Ik neem graag foto’s van waardevolle gebouwen. Het lijkt alsof de foto’s dateren uit een vroegere tijdsperiode. Dat creëert ook bijzondere emoties. Een van de mooiste voorbeelden is de foto van het gebouw van Bond Moyson op de Vrijdagmarkt in Gent. Het pand dateert van het einde van de negentiende eeuw. Samen met de typische Gentse markt in de regen laat de foto het standbeeld van Jacob van Artevelde zien. In Oostende beschikt Villa Maritza op de Albert I-promenade over een gelijkaardige architecturale waarde.”

“Onlangs kocht ik ook een digitale camera uit 1997. De bedoeling is om een analoog toestel uit datzelfde jaar aan te kopen en vervolgens dezelfde foto te maken met de twee toestellen. Wie het resultaat van beide vergelijkt, zal wat mij betreft een duidelijk verschil opmerken. Misschien breng ik in de verdere toekomst wel een boek uit om mijn bevindingen rond digitale en analoge fotografie aan een ruimer publiek mee te delen. Het kan andere gepassioneerden wellicht inspiratie bieden”, aldus nog Quinten Rijckewaert. (BV)