Talentenfluisteraar Luk Dewulf aan het werk in GO! BS Stip en De Lovie vzw: “Ook wie kwetsbaar is, kan van betekenis zijn”

GO! BS Stip Langemark en De Lovie vzw Poperinge mochten expert in talentontwikkeling Luk Dewulf onlangs verwelkomen. Het bezoek markeert een mijlpaal in hun samenwerking, waarbij talenten en inclusie centraal staan. “Wij dromen van een wereld waarin personen met en zonder beperking écht samenleven en waarin niemand achterblijft. Een wereld waarin iedereen evenwaardig is, zich verbonden voelt én van betekenis is voor een ander”, zegt Birgit Provoost van De Lovie vzw.

“De samenwerking tussen GO! BS Stip en De Lovie rust op een sterke pedagogische basis en omarmt de talentgerichte aanpak van Luk Dewulf, bekend van boeken als ‘Ik kies voor mijn talent’ en ‘Durf te kiezen’”, klinkt het bij GO! BS Stip en De Lovie vzw. Samen met De Lovie investeert BS Stip in talentenateliers waar leerlingen hun sterktes ontdekken en ontwikkelen. Kindertalentenfluisteraar Els Vanlauwe begeleidt mee het project op school. Ook de jongste kinderen worden hier actief in betrokken. Pedagogisch coördinator Anniek Vangheluwe waakt over de verankering van deze aanpak binnen de dagelijkse werking van Inspirascholen. Dankzij professionaliseringstrajecten kreeg het team van GO! BS Stip niet alleen inzicht in hun eigen talenten, maar ook in hoe ze elkaar kunnen versterken en optimaal inspelen op de talenten van hun leerlingen.

Ondersteuning en toekomstvisie

De Lovie vzw uit Poperinge ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek. “We investeren volop in zorg innovatieve initiatieven en contexten waarin talenten kunnen bloeien. Want iedereen heeft talent. Ook wie zorg ontvangt, heeft heel wat te bieden. Ook wie kwetsbaar is, kan van betekenis zijn”, aldus Birgit Provoost van De Lovie vzw..

GO! BS Stip Langemark en De Lovie vzw Poperinge mochten expert in talentontwikkeling Luk Dewulf onlangs verwelkomen. © gf

“Talentencoach Frederik Desodt speelt hierin een sleutelrol door talenten te herkennen en mensen te begeleiden in hun groeipad. De organisatie zet actief in op talentontwikkeling via ervaringsgericht leren en inclusieve werkvloeren. Talent wordt er niet alleen ontdekt, maar ook duurzaam versterkt. Dit sluit naadloos aan bij de aanpak van GO! BS Stip, waardoor beide organisaties elkaar versterken in hun gedeelde missie. Smaakmaker Veerle Decroix van Aster, het leerecosysteem van Poperinge, vormt de verbindende schakel.”

Dorpspunt

In 2017 opende De Lovie vzw een dorpspunt in Beveren aan de IJzer. Ondertussen bestaan er al zes. “Een dorpspunt is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar je kan deelnemen aan activiteiten. Het is vaak ook een korte keten buurtwinkel. Vanuit het dorpspunt worden diensten verleend zoals glasophaling en thuislevering. De spilfiguren zijn personen ondersteund door De Lovie vzw. Zij baten het dorpspunt uit, samen met begeleiders en vrijwilligers. Voor elk van hen werken we een persoonlijk talententraject uit. Samen gaan we na wat ze graag doen, wat ze goed kunnen, waarin ze willen groeien en wat hun dromen zijn”, legt Birigt uit.

“Andere voorbeelden van talententrajecten of ambassadeurs binnen de werking zijn: natuurambassadeurs die je op sleeptouw nemen op Kasteelpark De Lovie, gastheren van vakantielogies ‘Huis van Juffrouw Mus’ in het Begijnhof van Diksmuide, de ‘Soeperheroes’ van de soepbar in Auris Ieper … Ook Kasteel De Lovie is zo’n betekenisvolle bruisende plek. Met het oog op de restauratie en herbestemming verbindt De Lovie vzw er haar sociale missie met sociaal ondernemerschap en zorg voor erfgoed. In het kasteel huist Jules & Jolies: een geschenkenwinkel, theesalon en eetkamer. Stuk voor stuk initiatieven met een positieve maatschappelijke impact waarin mensen met een verhoogde kwetsbaarheid een betekenisvolle rol opnemen.”

Talentenateliers

“Bij GO! BS Stip geloven we dat elk kind talent heeft. Dit partnerschap geeft hen de kans om hun sterktes te ontdekken en vol vertrouwen te groeien. Dit project wordt ondersteund door scholengroep Inspira, flankerend onderwijs van de provincie West-Vlaanderen en middelen via Aster, gefinancierd door Europa WSE. Op het domein van De Lovie krijgen kinderen volop de kans om te experimenteren en hun talenten te ontdekken”, onderstreept directeur Marleen Dejaeger. “

In De HUB maken ze kennis met technologie en creatieve ateliers, terwijl Mediajungle, met steun van Digimant, hen helpt om mediawijs en kritisch te denken. Dit dynamische leerlandschap brengt kinderen en volwassenen samen, wat leidt tot waardevolle interacties en wederzijdse groei. “De talentenateliers zijn opgezet naar analogie van het TAJO-model, waarbij jongeren via praktijkgerichte workshops en inspirerende rolmodellen hun talenten ontwikkelen. Dankzij deze innovatieve aanpak bundelen GO! BS Stip en De Lovie hun krachten om een warme, verbindende leeromgeving te creëren. Dit duurzame partnerschap bevordert niet alleen talentontwikkeling, maar draagt ook bij aan een inclusieve mindset, waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en zijn unieke bijdrage te leveren.