Talent FT. Hooglede wil anticiperen op krapte van de arbeidsmarkt: “tieners laagdrempelig laten proeven van de arbeidsmarkt”

Om jongeren tussen 13 en 18 jaar te stimuleren hun vaardigheden te verruimen, roept Huis van het Kind ‘Talent ft. Hooglede’ in het leven. Bedoeling is met het traject op termijn een impact te creëren bij de invulling van de tekorten op de arbeidsmarkt. In april nodigt de organisatie enkele plaatselijke handelaars en bedrijven uit om het project mee vorm te geven.

Na het succesvolle Kids on the Job in samenwerking met Hogeschool Vives, is het binnenkort de beurt aan tieners om te proeven van de arbeidsmarkt. “Jongeren tussen 13 en 18 jaar beschikken over eigen talenten die ze op verschillende manieren kunnen inzetten. We willen die jongeren op een laagdrempelige manier in contact brengen met grote en kleine bedrijven uit onze streek”, vertelt coördinator Nancy Huyghe.

Leuke bedrijfsbezoeken, opleidingen en opdrachten kunnen in sommige gevallen een opstap zijn naar een vakantiejob of zelfs tot een voltijdse job na het middelbaar of hogere studies. “Bovendien zetten deelnemende ondernemingen hun sector en bedrijf in de schijnwerpers bij een belangrijke doelgroep. Talent is pas een talent als we een omgeving creëren waarin het talent uitgevoerd kan worden. En dat is net wat we met het project ‘Talent ft. Hooglede’ willen bereiken.”

Om het project verder vorm te geven organiseert Huis van het Kind een participatiemoment. Lokale handelaars en ondernemingen kunnen zich via huisvanhetkind@hooglede.be inschrijven om deel te nemen.

Interesse

“Onder meer Soenen, Mariasteen en Sadef toonden al interesse voor ‘Talent ft. Hooglede’”, zegt schepen van Jeugd Arne De Brabandere (CD&V). Het zou leuk zijn als we met dit project op termijn studiekeuzes kunnen beïnvloeden of zelfs vacatures weten in te vullen. Want veel jongeren weten niet wat er precies gebeurt in onze bedrijven.”

(LV/EVG)