Talbot House viert 107de verjaardag en herdenkt overleden WOII-veteraan Georges Sutherland.

In het Talbot House in Poperinge hangen de vlaggen halfstok sinds het overlijden van WO II-veteraan Georges Sutherland. Hij overleed in Huize Proventier op 6 december. Op 21 december zou hij 101 jaar worden. De 107de verjaardag van Talbot House werd zondagavond gevierd met de traditionele World Chain of Light in de kapel. De Talbot House Piper Ben speelde een lament voor George. “Want zijn Schotse afkomst, daar was hij nog meest van al trots op”, aldus manager Simon Louagie.

WO II-veteraan en ereburger van Poperinge Georges Sutherland is overleden. In mei 2020 haalde hij het wereldnieuws toen hij met zijn #WalkwithGeorges het Talbot House, zijn tweede thuis, redde van de ondergang tijdens de coronacrisis. Stad Poperinge kende hem daarom het ereburgerschap toe en ook bij koning Filip werd hij met open armen ontvangen voor zijn inzet tijdens de coronacrisis. Op 21 december zou George 101 jaar worden. De vlaggen in het Talbot House hangen halfstok voor de Poperingse Schot Georges Sutherland. In de hal van het Huis ligt een rouwregister voor al zijn vrienden om een boodschap na te laten.

Aalmoezeniers Neville Talbot en Philip ‘Tubby’ Clayton openden op 11 december 1915 hun eigen club, Talbot House. “Zondagavond vierden we de 107de verjaardag van Talbot House met de traditionele World Chain of Light in de kapel. De bedoeling is om wereldwijd alle Toc H-lampen, om op 11 december en om exact 21 uur aan te steken”, zegt Simon Louagie, manager Talbot House. Deze lamp blijft de komende 24 uur branden en wordt zo vergezeld door heel wat andere Toc H -lampen van ‘Talbot House clubs’ wereldwijd. “De Talbot House Piper Ben speelde ook een lament spelen voor George, want zijn Schotse afkomst, daar was hij nog meest van al trots op. We zullen hem enorm missen. Zijn vastberadenheid, zijn vriendschap en zijn trots typeren hem nog het meest van al als een echte Talbotousian.”

Zondagavond vierde Talbot House de 107de verjaardag van het Huis met de traditionele World Chain of Light in de kapel. © LBR

In de hal van het Talbot House ligt een rouwregister voor al zijn vrienden om een boodschap na te laten © LBR

Tot voor kort was Georges ons oudste lid. Ooit leidde hij een konvooi langs de Frans-Belgische grens om, zodat ze door zijn geliefde Poperinge zouden passeren. Georges, als trouwe gast, plantte de meest recente boom in de tuin van Talbot House bij de laatste hernieuwing. Voor mij zal dat altijd de boom van Georges blijven. Een meer down-to-earth persoonlijkheid kan je je niet voorstellen. Hij was er heel graag bij, daarom dat we hem ook vroegen om de sponsorwandeling te doen. Toen VTM-nieuws hem vroeg hoe hij nadien thuis zou raken, zei hij doodserieus dat hij wel terug zou wandelen, nog eens drie kilometer.”

Op 21 december zou hij 101 jaar worden. “Zijn 100ste verjaardag hebben we samen gevierd in het ziekenhuis. Ik smokkelde onder mijn jas een fles whisky mee. Zijn koffie zette hij onmiddellijk aan de kant. De whisky leek hem heel erg te smaken. We gaan hem missen. Bij het aansteken van de TOC-H lamp herdenken we de mensen die we verloren zijn. Georges zit in iedereen zijn gedachten. Hij heeft heel veel mensen geraakt en het is ongelooflijk van waar we reactie krijgen. We zullen hem blijven herdenken.”

Talbot House viert 107de verjaardag en herdenkt overleden WOII-veteraan Georges Sutherland. © LBR

Betoverende Britse Kerst

Tot 8 januari kan je in het Talbot House terecht om te genieten van een betoverende Britse Kerst. “Eind volgende week staat Christmas at Tubby’s op het programma. Gasten krijgen een uitgebreid menu en tussendoor worden er kerstverhalen verteld die gelinkt zijn aan het Talbot House. Er zijn nog een aantal plaatsen vrijdag. Er staan nog heel veel evenementen en activiteiten in de toekomst op de agenda”, zegt voorzitter Jan Louagie. “Er stonden dit jaar heel wat evenementen op het programma zoals de opening van onze nieuwe vaste tentoonstelling in de Concert Hall die door de coronacrisis twee jaar werd uitgesteld. Er was ook onze Jubilee Party waar de betreurde Georges Sutherland, met enige vertraging, zijn 100ste verjaardag vierde.”

Meer dan 19.000 bezoekers

“We hebben een goed jaar achter de rug met meer dan 19.000 bezoekers en meer dan 3.000 overnachtingen. Daarmee zitten we een beetje terug op het niveau van voor corona. Meer Nederlanders vinden de weg in grote getallen naar het Huis. Ook Poperingenaars vinden de weg voor evenementen. In vergelijking met 2019 loopt het bezoekerscijfer gelijk. Toen kwamen er wel meer Britten, nu ligt dat anders. Daar zitten de coronacrisis en de Brexit voor iets tussen zitten. In 2014 waren er 50.000 bezoeken, maar dat had vooral met de herdenkingsjaren te maken.”