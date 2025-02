Talbot House krijgt met Nathaniel Wade Award mooie erkenning voor gidswerk: “Deze trofee is voor onze vrijwilligers en medewerkers”

De Britse precieuze gidsenbeweging Guild of Battlefield Guides kende de Nathaniel Award toe aan Talbot House in Poperinge. De award wordt toegekend aan organisaties die zich verdienstelijk maken op vlak van slagveldtoerisme en het vertellen van militaire geschiedenis en is in de gidswereld toch wel een belangrijke erkenning. “Deze award wordt opgedragen aan al onze vrijwilligers en medewerkers, die al jaren schitterend werk leveren”, aldus Simon Louagie, manager van het Talbot House.

De Nathaniel Wade Award wordt toegekend door de Guild of Battlefield Guides, een prestigieuze Britse gidsenvereniging. De award is vernoemd naar een van de eerste ‘battlefield guides’. Nathaniel Wade was een advocaat uit Bristol en de oprichter van het rebellenleger tijdens de Monmouth-opstand in 1685. Die opstand was een onsuccesvolle poging om koning Jacobus II van Engeland van de troon te stoten. Wade kreeg daarbij het bevel over The Red Monmouth’s Regiment. Na zijn gevangenneming werd hij kroongetuige en schreef hij een zeer gedetailleerd, dagelijks verslag van de campagne. Daarnaast hield hij rondleidingen op het slagveld van Sedgemoor. “De award wordt jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die een belangrijke bijdrage levert aan slagveldtoerisme en het vertellen van militaire geschiedenis”, zegt een trotse Simon Louagie, manager van het Talbot House. “Voor ons begon het allemaal met onze stichter Tubby Clayton en nog steeds vertellen onze vele medewerkers het verhaal verder. Deze trofee is dan ook voor de vele vrijwilligers van Talbot House. Ik ben ook blij dat we een paar jaar geleden opnieuw begonnen zijn met gidsbeurten in huis.”

Speciaal plekje

De award, die een verzilverde beeltenis van Nathaniel Wade in een militaire uniform uit zijn tijd voorstelt, is ondertussen in Poperinge gearriveerd. “We geven hem een speciaal plekje naast Tubby en bij speciale gelegenheden plaatsen we hem op de schoorsteenmantel. Jammer dat hij maar een jaar mag blijven, want dan gaat hij naar de volgende laureaat”, aldus nog Simon.

Talbot House is niet de eerste Belgische organisatie die de award in de wacht sleept. In 2023 ging de Commonwealth War Graves Commission ermee aan de haal en in 2015 kreeg The Belgian Tourist Office London de erkenning.