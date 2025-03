Talbot House dompelt jongeren onder in Britse cultuur: “Van een verhalentocht tot introductie tot British comedy”

Het verhaal van Talbot House in Poperinge als soldatenclub in WO1 is alom bekend. Dat verhaal wil de soldatenclub ook aan nieuwe generaties overbrengen en organiseert daarom ‘British Days’. “Bij een British Day worden de leerlingen een hele dag ondergedompeld in de Britse cultuur en gaan ze in het Engels actief aan de slag”, zegt Rolf Jonckheere van het Talbot House. Zo komen verhalen Talbot House tijdens de Eerste Wereldoorlog aan bod of kan je scones leren maken.

“Het concept van British days is gegroeid uit verschillende ideeën. Uiteraard om schoolgroepen te inspireren over Talbot House en kennis te delen over het Huis en zijn geschiedenis. Verder merkten we uit gesprekken met leerkrachten, dat het moeilijker om een meerdaagse Londenreis te organiseren voor de verschillende klassen”, vertelt Rolf Jonckheere van het Talbot House. “Reizen is duurder geworden (overnachtingen, busvervoer…) en iedereen dient een internationaal paspoort te hebben. Vandaar groeide het concept om in Vlaanderen een Britse dag te organiseren voor scholen. Met invulling op basis van de noden van de school en studenten, en dit een volledige dag in het Engels (voornamelijk native speakers).”

Secundair onderwijs

De beleving van een British day biedt het Talbot House al een tweetal jaar aan. De beleving van een British Day biedt het Talbot House al een tweetal jaar aan. Op 9 mei wordt een nieuwe British Day georganiseerd. “Het is natuurlijk een thema dat dagelijks in het nieuws komt met de oorlogen. Maar we merken wel, dat op deze British Days studenten wel op een positieve manier omgaan met het thema. Door hen op alternatieve manieren kennis te laten maken met de geschiedenis van Talbot House merken we wel dat ze hier enthousiast op reageren”, legt Rolf uit. British Days wordt georganiseerd voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. De lerarenopleiding en leerkrachten Engels kreeg het Talbot House ook al op bezoek.

(lees verder onder de foto)

Tijdens een British Day worden de leerlingen een hele dag ondergedompeld in de Britse cultuur. © Talbot House

Workshop

Een British day wordt opgebouwd uit verschillende workshops. “Er is keuze uit 12-tal verschillende workshops gaande van een verhalentocht doorheen Talbot House, introductie in British comedy… En dit voornamelijk met native speakers, dus Britten die in België wonen alsook de Britse vrijwilligers die Talbot House ondersteunen. Voor een stevige start van de dag kunnen de studenten optioneel kiezen voor een English Breakfast.”

Er is ook een British food workshop waarbij de leerlingen in deze dramaworkshop in de stijl van een escape room tijdens een ‘reis door de UK’ kennis maken met verschillende traditionele gerechten. In de Cheerio Darling workshop krijgen de leerlingen een liefdesverhaal uit WOI te horen en wordt hun creatieve schrijfvaardigheid getest. Daarnaast is er ook een workshop om scones te maken.

British Days wordt dit jaar op 9 mei georganiseerd. “Kleinere (school)-groepen kunnen aansluiten bij deze dag. Waardoor het voor hen financieel beter mogelijk is om zo’n dag te organiseren bij Talbot House. Natuurlijk kunnen ook nog steeds British Days met andere workshops op andere data ingeboekt worden, ook voor groepen met minder dan 30 leerlingen.

Scholen betalen 23 euro per leerlingen. English Breakfast mogelijk voor 9 euro extra. Inschrijven via mail: marlies@talbothouse.be.