Tal van sportlessenreeksen en vakantiekampen op stapel in Diksmuide

Sporten en meer bewegen is een goed voornemen dat in Diksmuide makkelijk te verwezenlijken is door het grote beweegaanbod. Maar liefst 29 sportlesgevers en begeleiders staan 32 uur per week klaar om van bewegen en sporten een goede en leuke gewoonte te maken.

“Hoewel het merendeel van de activiteiten plaatsvindt in het sportcomplex zijn er ook buurtgebonden activiteiten zoals het kleuterturnen in Leke en de Clipdance in het ontmoetingscentrum in Beerst. Men kan inschrijven voor een reeks van 13 lessen”, legt schepen van Sport Marc De Keyrel uit.

“Voor volwassenen is er een veelzijdig aanbod dat varieert tussen start 2 yoga, stoelaerobics G-sport, aquapower, kickboxexperience, crossfitness, Beweeg blijf fit en nog vele andere. Het volledige aanbod en inschrijvingsmogelijkheden zijn op de gemeentelijke website terug te vinden. Eind september startten 22-delige sportlessenreeksen voor jeugd en volwassenen, we telden 404 inschrijvingen waarvan 173 voor de jeugdlessenreeksen, 231 voor de volwassenen, 200 inschrijvingen voor een najaarsreeks van 13 lessen en 204 voor een volledig seizoen, heel geslaagd dus.”

Al meer dan 400 inschrijvingen

Diksmuide biedt ook heel wat mogelijkheden tijdens de vakanties. Zo worden thema-, expert en vakantiekampen voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners georganiseerd.

“ In 2022 zal er een vakantieprogramma aangeboden worden tijdens de krokus- en de paasvakantie, enkele weken tijdens de zomervakantie en tijdens de herfstvakantie. Er zijn 600 plaatsen beschikbaar onderverdeeld in 180 voor kleuters, 270 voor lagereschoolkinderen en 140 voor tieners.”

“Nu al zijn er 439 inschrijvingen. Het volledige aanbod, met ook tijdens de zomervakantie de speelpleinwerkingen, is gebundeld in het uitgebreide ‘Jeugdvakantiemagazine 2022’ dat je kan vinden aan de balie van het sportcomplex of kan raadplegen via www.diksmuide.be/