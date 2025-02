Tal van inzamelpunten in Slypskapelle voor ‘slipkesparade’: “De stunt nog eens overdoen”

Vijfentwintig jaar nadat meer dan 4.000 slipjes in het centrum van Slypskapelle wapperden, organiseert de werkgroep Slipjes voor Slyps tijdens de jaarlijkse rommelmarkt in het dorp opnieuw een ‘slipkesparade’. Inmiddels is men al volop bezig met het inzamelen van slipjes. “Vooral kinderslips worden massaal in de tonnen en dozen gestoken.”

Naar aanleiding van de zevende editie van de rommelmarkt in Slypskapelle hingen er op zondag 4 juni 2000 4.164 slips in de schaduw van de plaatselijke kerktoren. “Ons dorp wordt kortweg Slyps genoemd. De link naar een dergelijke stunt was dan ook snel gelegd”, aldus bewoner Jean-Luc Deprez. Wijlen Meester Luc Castelein nam bijna vijfentwintig jaar geleden de bevolking op sleeptouw. Aanvankelijk werd er gehoopt op 2.000 slipjes, uiteindelijk bevlagden 4.164 exemplaren het dorpsplein. Geen wereldrecord, maar Slypskapelle stond wel op een erg leuke manier in de kijker. De media schonk toen heel wat aandacht aan de actie.

Vijfentwintig jaar na datum willen de Slypse verenigingen dit unieke gebeuren herhalen. “En dat opnieuw tijdens de rommelmarkt, die op 1 juni 2025 aan haar 32ste editie toe is. We willen 5.000 slipjes, in alle variëteiten en elk met hun eigen verhaal, sierlijk laten wapperen in de wind. De slipjes moeten gedragen, maar ook wel gewassen zijn. Dit zal ongetwijfeld weer voor levendige gesprekken zorgen in onze kleine dorpsgemeenschap.” Alle soorten slipjes zijn meer dan welkom, van strings tot boxershorts. De organisatoren hopen de komende maanden een mooi aantal exemplaren te verzamelen.

Inzamelpunten

De inzamelactie van slipjes startte op vrijdagavond 3 januari 2025 tijdens de nieuwjaarsreceptie Nieuwjaarswarmte op het Dorpsplein in Slypskapelle. “Maar inmiddels hebben we al op verschillende strategische plaatsen in de gemeente tonnen geplaatst waar mensen hun overbodige slipjes in kunnen deponeren”, aldus Jean-Luc. Zo staat er een ton aan de kerk in Slypskapelle, Spar in Dadizele, Carrefour in Moorslede, de bibliotheken in zowel Moorslede als in Dadizele, aan het containerpark in Moorslede, bij Euroshop in Beitem en bij Huis Maria en aan de Fruithoeve in Ledegem. “Inmiddels zijn er ook heel wat horecazaken die ons evenement steunen en als inzamelpunt meehelpen. In zeventien lokale horecazaken kan men momenteel al slipjes achterlaten.”

“De slipjes moeten gedragen, maar ook wel gewassen zijn”

Dat de tweede editie van de slipjesparade nu al leeft is meer dan duidelijk. “Er wordt veel over gebabbeld en we merken dat er op verschillende plaatsen heel wat slipjes achtergelaten worden. Dat is positief. We hopen dat dit blijft duren.” Inmiddels is het wel al duidelijk welke slips er het vaakst in de tonnen verdwijnen of afgegeven worden in de cafés. “De kinderslips zijn het populairs.”

Slyps zonder grenzen

Deze week zat de werkgroep opnieuw samen om te kijken hoe ze hun opmerkelijke evenement op 1 juni nog extra in de kijker kunnen zetten. De organisatoren pakken op zondag 30 maart voor het eerst uit met ‘Slyps zonder grenzen’, een ludiek evenement. “We palmen daarvoor een hele dag zaal D’Oude Schole in. Duo’s nemen het in verschillende leuke opdrachten tegen elkaar op. Daarbij staan slipjes opnieuw centraal.” Een van de opdrachten die op het programma staat is de zachte petanque, waarbij er met slipjes wordt gegooid. “Aanwezigen kunnen ook iets eten en drinken. Het wordt een gezellige dag in aanloop naar 1 juni. Met het evenement zetten we niet enkel onze Slipkesparade in de kijker, maar verzamelen we ook wat inkomsten voor de grote dag. Zo moeten we bijvoorbeeld nog meters wasdraad en wasknijpers aankopen.”