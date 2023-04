Tal van activiteiten tijdens Volkskermis Meikapelfeesten: “Bewoners aanspreken”

De Meikapelfeesten in Lendelede vinden straks op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei plaats op de terreinen van erevoorzitter Pascal Debraeve. “Met ons verjongd comité zorgen we opnieuw voor verschillende activiteiten zoals een fuif, vinkenzetting, kindernamiddag, barbecue en optredens.”

“Het comité dat de Meikapelfeesten organiseert was vorig jaar al grondig verjongd en dit jaar is Els Viaene, dochter van ‘Boer Jan’ er nog bij gekomen”, zegt Yorik. “Ik zie ook dat jongeren weer meer interesse tonen voor een volkskermis. En dat is alleen maar positief. In Lendelede zijn er toch al enkele wijkkermissen gestopt en willen wij op de wijk de Meikapelfeesten blijven organiseren, dan moeten we kunnen rekenen op de jongeren in de wijk en de nieuwe gezinnen die er komen wonen. Ons comité werkt ook samen met de KLJ en Jeugdhuis Skalul op vlak van infrastructuur als het bijvoorbeeld gaat over een wc-kar, stoelen, …”

Barbecue en ambiance

De Meikapelfeesten starten op vrijdag 5 mei en vinden plaats in een tent met terras op de terreinen van erevoorzitter Pascal Debraeve in de Meikapelstraat 24 in Lendelede. “Om 16 uur gaat ons Meikapelcafé in de tent open”, zegt Yorik. ’s Avonds zorgt dj ‘Herman Heunig’ (Lendeledenaar Emiel Goemaere) tot in de late uurtjes voor muziek en ambiance. We proberen trouwens zoveel mogelijk Lendeledenaars aan te spreken met onze feesten.”

Zaterdag 6 mei moeten de vinkeniers al vroeg uit bed. Om 9 uur begint de vinkenzetting. Om 14 uur is er een kindernamiddag compleet met allerlei spelletjes, schminkstand, springkasteel… “Om 19 uur start de barbecue waarvoor je ten laatste tegen 1 mei kan inschrijven bij iemand van de bestuursleden of via mail meikapelkermis@gmail.com. Volwassenen betalen 22 euro.

Om 21 uur treedt charmezanger Jens op. Een uurtje later is het de beurt aan ‘The Woodbeez’ met de Lendeleedse zangeres Victoire Watteyne.” (Ivan Balliu)