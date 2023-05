Tal van activiteiten naar aanleiding van 150 jaar doolhof

In 1873 werd het doolhof van Loppem aangeplant door Albert en Ernest van Caloen. Naar aanleiding van de 150ste verjaardag worden een jaar lang heel wat activiteiten georganiseerd. Loppemnaar Frank Slabbynck nam de bewoners van woonzorgcentrum Klaverveld mee op stap naar het doolhof.

Frank Slabbynck uit de Dopheidelaan gaf naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het doolhof een vertelling met PowerPoint in het woonzorgcentrum Klaverveld. “In 2023 bestaat het doolhof 150 jaar en worden heel wat activiteiten opgezet. Bij Hannelore Neyt van de dienst Erfgoed was al het idee gerijpt dat we ook iets moeten doen voor hen die bij dergelijke activiteiten niet kunnen aanwezig zijn en die bovendien heel herinneringen hebben aan deze periode. Zo is het idee gegroeid om de inwoners van Klaverveld die van Loppem afkomstig zijn ‘mee te nemen’ op stap naar het doolhof aan de hand van een PowerPoint en met ‘onderweg’ een zestal korte vertellingen.

Konijn van Marie-José

De voorstelling start op de parking van het Klaverveld en eindigt aan het doolhof. Via een digitale weg nam ik de bewoners mee doorheen Loppem. Oude (archief)foto’s van vroeger in combinatie met beelden uit Google Street View leiden ons langs allerlei plekken en anekdotes”, begint Frank. Frank, onder meer vrijwilliger op de dienst Erfgoed en rasverteller, ging ‘Op stap naar het doolhof van Loppem’ en vertelde onder meer over het eerste stukje autostrade. “Het eerste stuk autosnelweg in België werd aangelegd tussen Jabbeke en Loppem. De weg in Loppem die vandaag tot aan de autostrade leidt, heet de Autobaan. We passeerden ook aan Kuiperij Tanghe, waar nu de Lekpot is en langs heel wat van de meer dan 40 cafés die Loppem destijds rijk was.”

Het meest opmerkelijke verhaal dat Frank te vertellen had, was dat van het konijn van prinses Marie-José. Koning Albert I en koningin Elisabeth verbleven een maand na de Eerste Wereldoorlog in het Kasteel van Loppem. Toen werd de Regering van Loppem gevormd. Ook hun dochter, prinses Marie-José, verbleef er enkele dagen. “Niet de hele maand, want prinses Marie-José zat op internaat in Italië. Toch was ze er enkele dagen. Germaine, de dochter des huizes, schonk de prinses een konijn in november 1918. Dat werd ‘Loppem’ gedoopt. Het bewijs daarvan is een foto, wellicht genomen door haar moeder, koningin Elisabeth. ‘Loppem’ verhuisde mee naar het park van het koninklijk paleis in Laken. Barones Isabelle van Caloen heeft dat verhaal verteld aan de prinsen Gabriël en Emmanuel, toen ze op bezoek waren in het kasteel. Waarop één van de prinsen reageerde: dat verklaart dus waarom er nu zoveel konijnen in het park lopen! Schitterend toch?! Zo zie je maar, erfgoed is allesbehalve saai en oubollig”, besluit Frank.

Theesalon & Workshop

De volgende activiteit naar aanleiding van 150 jaar doolhof heeft plaats op zaterdag 3 en zondag 4 juni. Dan organiseert cupcake bakery Maison Florence uit Waardamme een heus theesalon op het kasteeldomein. Iedereen is er welkom tussen 14 en 17 uur. De week daarna, op zaterdag 10 juni om 13.30 uur, wordt de workshop ‘Ervaar het doolhof’ georganiseerd. Leerkracht Peter De Ram gaat op ontdekking met kinderen aan de slag. Ze bekijken enkele beroemde doolhoven of labyrinten, luisteren naar het boeiende verhaal van Icarus en Daedalus en bezoeken uiteraard het doolhof zelf. Daar leren ze trucjes om vlug de weg te vinden. Als afsluiter ontwerpen ze zelf hun eigen doolhof op papier. Inschrijven kost vijf euro en gebeurt via inschrijvingen.zedelgem.be.

