Tal van activiteiten in Educatief Centrum Sterrebos

Het Stadlandschap West-Vlaamse hart opende officieel de deuren van haar gloednieuwe educatief centrum Sterrebos. Het voorbije zonnige weekend werd het centrum ook al door het ruime publiek ontdekt.

De provincie West-Vlaanderen huurt de voormalige paardenstallen aan het kasteel van Rumbeke sinds een tweetal jaar. Scholen kunnen er terecht voor begeleide activiteiten en educatief materiaal. Voor het brede publiek worden er workshops, lezingen en opleidingen georganiseerd. “Ons nieuwe centrum beschikt over verschillende polyvalente zalen, met smartboards, televisieschermen en projectiemateriaal”, aldus coördinator Roeland Vanlerberghe. “Op de bovenverdieping vind je telescopen, verrekijkers en de micro-eye. Er is ook een mini-expo over de werking van Stadlandschap West-Vlaamse hart en daarnaast kun je er gratis educatief materiaal uitlenen.”

Ook buiten, op het provinciedomein zelf, staan er heel wat activiteiten op het programma.

Bosbeatz

“Bezoekers mogen hun gevoel voor ritme uitproberen in de workshop ‘bosbeatz’ waarbij gefocust wordt op slagwerk met natuurelementen. Je kan er meelwormen proeven, braakballen pluizen of je door een teletijdmachine laten meenemen naar het middeleeuwse kasteeldomein. Verspreid over het bos ontdek je natuurateliers rond vleermuizen, bijen, waterdiertjes, kriebelbeestjes en eetbare planten.

Kabouterpad

In de omgeving van dit provinciedomein organiseert De Voelsprieterij heel wat activiteiten voor kleuters en lagere schoolkinderen. Dat gaat van een beestig natuur- of kabouterpad tot een bezoek aan de imker of een boeiende ontdekkingstocht in de Kleiputten. Er is ook een boskoffer beschikbaar, je kunt je laten meeslepen met fantasierijke luisterverhalen of deelnemen aan de BLOB-speurtocht van het Bergmolenbos. Kortom voor oud en jong de ideale plaats om een leerzame en boeiende namiddag te beleven.” (Koen Kerkaert)

Educatief Centrum Sterrebos is gelegen in de Moorseelsesteenweg 2 in Rumbeke. De beschikbaarheid van het centrum kun je checken via www.westvlaamsehart.be/ec-sterrebos.html.