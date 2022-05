Tal van activiteiten gepland naar aanleiding van 50ste verjaardag boek De Seizoenen van Clem Schouwenaars

Auteur Clem Schouwenaars is de komende maanden de centrale figuur tijdens het project Beschreven Land waarin door de ogen van kunstenaars, fotografen en schrijvers het landschap van de IJzervallei wordt getoond. Dat gebeurt aan de hand van onder meer wandel- en fietsroutes, tentoonstellingen, concerten en lezingen.

Het was Jan Van Herreweghe, gewezen bibliothecaris van Harelbeke, die zowat anderhalf jaar geleden Clem Schouwenaars en zijn boeken bij wijze van spreken van onder het stof haalde. “Het is dit jaar namelijk vijftig jaar geleden dat De Seizoenen verscheen, volgens literaire critici en het publiek toch het beste boek van Clem Schouwenaars”, zegt Jan Van Herreweghe. “Clem Schouwenaars was in jaren zeventig en tachtig een van de meest gelezen Vlaamse schrijvers. Maar vandaag is het een zo goed als vergeten auteur. Ik heb me tot doel gesteld om samen met nog enkele fans van Clem Schouwenaars zijn oeuvre opnieuw onder de aandacht te brengen. Schouwenaars schreef om en bij de honderd boeken waarvan er heel wat de tand des tijds hebben doorstaan en die de lezer uren leesplezier kunnen bezorgen.”

Clem Schouwenaars verbleef ook vele jaren in de Westhoek. Zo woonde hij een jaar in Lampernisse, zes jaar in Lo en negen jaar in Houtem. De steden Diksmuide, Lo-Reninge en Veurne sprongen dan ook met plezier mee op de literaire kar. Samen met Cultuuroverleg IJzervallei, Regionaal Landschap Westhoek en Natuurpunt De Bron werd een breed aanbod activiteiten uitgewerkt rond het leven en werk van Clem Schouwenaars.

Fietsroutes

“Zo zijn er drie fietsroutes van 35, 56 en 74 kilometer die passeren langs Lampernisse, Lo, Houtem, Beauvoorde, Zoutenaaie en Oudekapelle”, overloopt Katleen Winne (Idee Diksmuide), cultuurschepen van Diksmuide. “Allemaal plaatsen waar Clem ooit vertoefde of over schreef. We werkten ook een wandelbrochure uit met de focus op Lampernisse, Oostkerke en Oudekapelle. In de kerk van Lampernisse komt een kleine tentoonstelling over het boek De Seizoenen dat zich in dat dorp afspeelt, aangevuld met werk van twee lokale erg getalenteerde fotografen.”

Daarnaast staan de komende maanden ook nog tal van concerten en lezingen op het programma. “Ook de beelden- en poëzieroute tijdens de maanden juli, augustus en september in het centrum van Lo staat in het teken van Clem Schouwenaars”, zegt Wout Cornette (Dynamisch), cultuurschepen van Lo-Reninge. “Langs het parcours zullen een aantal gedichten van Clem worden gepresenteerd.” Hedendaagse kunstenaars Paul Patty, Robie Van Outryve, Anne Van Outryve en Frans Vercoutere lieten zich dan weer inspireren door Clem en de streek en zullen tijdens de beelden- en poëzieroute exposeren in de Sint-Pieterskerk in Lo. Een volledig overzicht van het activiteitenaanbod is terug te vinden op https://co-ijzervallei.be/expo/clem-schouwenaars.