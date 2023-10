Taks op tweede verblijven in Knokke-Heist opnieuw onwettig verklaard

Het hof van beroep in Gent heeft de tweedeverblijfstaks voor 2020 van de gemeente Knokke-Heist onwettig verklaard. Verschillende tweedeverblijvers waren naar de rechter gestapt. Die gaf hen gelijk.

De taks maakt al langer onderwerp uit van discussie. Niet alleen in Knokke-Heist, maar ook in De Panne en Koksijde. In Knokke-Heist moeten mensen met een tweede verblijf, net zoals in andere kustgemeenten, jaarlijks een belasting betalen. De tweedeverblijfstaks schommelt volgens consumentenorganisatie Testaankoop in 2023 tussen 644 en 1.239 euro per woning.

Volgens het gemeentebestuur heeft de forfaitaire weeldebelasting als doel de ‘sociale cohesie’ en residentieel wonen te beschermen. Ook wijst de gemeente op de kosten voor veiligheidsvoorzieningen die nodig zijn door het grote aantal tweede verblijven. Het bestuur compenseert er ook de investeringen in sociaal en betaalbaar wonen mee. De instroom van tweedeverblijvers veroorzaakt immers prijsverhogingen, luidt de redenering.

Aantrekkelijke ligging

Het hof van beroep veegt dat argument van tafel in zijn arrest. “De prijsdruk op de woonmarkt kent niet enkel zijn oorzaak in de tweede verblijven, maar wordt beïnvloed door veel factoren zoals onder andere de geografisch aantrekkelijke ligging van de gemeente, de omvang van de handel en economie, de aanvullende gemeentebelasting (of het ontbreken ervan) en de infrastructuur.”

Dat de sociale verbondenheid zou worden verstoord door de tweedeverblijvers, acht het hof evenmin bewezen. “Uit niets valt in redelijkheid af te leiden dat het opleggen van een belasting op tweede verblijven ook maar iets zou veranderen aan de mate van sociale cohesie binnen een dorpskern.”

Het hof oordeelt ook dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen eigen inwoners en tweedeverblijvers. Het concludeert dat het belastingreglement voor tweede verblijven in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod uit de Grondwet. Ook in eerdere gelijkaardige zaken oordeelde de rechter al in het nadeel van de gemeente. (MM)