Tai Ligneel koos voor het avontuur Down Under: “Ik vind het nog altijd absurd dat we hier bij 35 graden onze kerstmuts opzetten”

Drie jaar geleden zei Tai Ligneel (21) haar veilige Veurnse thuishaven vaarwel en koos voor het grote avontuur Down Under. Voor Tai, met haar passie voor paarden, was de Australische outback met zijn stoere cowboys, de ultieme droombestemming. Intussen ontmoette ze er Jordan, haar grote liefde, en bouwen ze samen hun toekomst uit. Tai viert er dit jaar kerst, oud en nieuw in Australian style…

“Kerst in Australië is heel anders dan thuis in Veurne”, vertelt Tai. “De tradities blijven redelijk gelijk, met versierde kerstbomen en cadeautjes voor de hele familie, maar het is vooral een andere sfeer. Na drie jaar vind ik het nog steeds absurd dat het hier zo’n 35 graden is wanneer we onze kerstmuts opzetten. Zomermaanden associeer ik nog altijd automatisch met juli en augustus, ik raak die zomerse winters hier maar niet gewoon!”

“Aan de feesttafel staan er altijd vis en zeevruchten op het menu, meestal on the barbie (barbecue, red.), maar als hoofdgerecht proberen heel wat mensen het toch traditioneel te houden en wordt er kalkoen of lam geserveerd, met wat groenten of slaatjes, maar onze typisch winterse kost is hier niet zo appetijtelijk als het zo warm is. Kroketjes kennen ze hier niet echt ze weten niet wat ze missen!! Het traditionele dessert is hier een pavlova, taart met meringue, slagroom en vers fruit, voor mij als zoetekauw het hoogtepunt van de kerstlunch!”

Kerst op het strand

Een traditie die er volgens Tai wel uitsteekt, is hoe mensen hun huizen versieren. “Ze versieren hun huizen met kerstlichtjes, opblaaskerstmannen, rendieren… en elke stad kiest ieder jaar welke straat het best werd versierd. Zo wordt het een beetje een wedstrijd en worden de versieringen elk jaar alsmaar groter en zotter! Sommige straten kan je door al die verlichting waarschijnlijk vanuit de lucht zien! De meeste Australiërs nodigen hun hele familie- en vriendenkring uit voor de kerstlunch, meestal in de tuin, maar soms is het te warm en moeten we binnen in de koelte van de airco zitten. Veel mensen houden een barbecue in het park of op het strand in Australië vind je overal publieke barbecues!”

“Persoonlijk vieren wij kerst thuis, met de naaste familie van mijn vriend Jordan. Wij gaan met ons tweetjes ’s morgens vroeg naar het huis van zijn ouders om cadeautjes te openen, én voor pannenkoeken als kerstontbijt. Met de cadeaus heb ik twee keer geluk, want ik krijg ook altijd een grote doos opgestuurd van mijn mama. Dat maakt het altijd een beetje speciaal voor mij, want het is niet makkelijk om kerst te vieren zo ver van je eigen familie. Wanneer ik de doos open, wordt dat altijd gefilmd en sturen we het filmpje naar mijn familie, zodat ze ook een beetje kunnen meeleven en kerst vieren met mij. Na de cadeaus stromen de andere familieleden toe en doen we secret Santa waarbij iedereen voor één persoon één cadeau koopt, aangeduid bij loting. Als alle familie naar huis is, maken wij de caravan klaar om naar het strand te trekken, zoals heel veel Australiërs. Wij vieren ook Nieuwjaar aan zee, waar dan om middernacht overal het vuurwerk knalt terwijl het nog altijd zo’n 30° C is, echt zalig!”

Volgend jaar in België

“Maar als ik eerlijk ben: hoe graag ik ook met mijn snuit in de zon zit, ik mis de kerstsfeer van thuis zo hard”, geeft Tai met heimwee in haar stem toe. “Niets is leuker dan onze kerstmarkten, de ijspistes, een warme chocomelk in de vrieskou met een dikke muts op mijn hoofd. En met een beetje geluk krijgen we een wit sneeuwtapijt. Elk kerstfeest vertel ik dit hier aan iedereen, hoe veel leuker en echter kerst is thuis. Als corona het had toegelaten, was ik zonder twijfel in België voor kerst! Dat is alvast het plan voor volgend jaar, mét Jordan en mijn schoonouders!”