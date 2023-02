Taha Mola (10) uit Meulebeke in finale Top Models: “Later wil ik vooral voetballer worden”

De 10-jarige Taha Mola zit in de finale van Top Models. Daarmee is hij de enige West-Vlaming die nog overblijft. Door te stemmen kan je er mee voor zorgen dat hij wint en zo kans maakt op een professionele buitenlandse fotoshoot.

“Ik vind het wel leuk om zo op de catwalk te lopen. En het zou natuurlijk ook wel leuk zijn om beroemd te worden”, opent de 10-jarige Taha Mola uit Meulebeke, die school loopt in de Sint-Amandsschool in Meulebeke. Hij zit er in het vierde leerjaar en speelt ook voetbal op nationaal niveau bij de elite van KV Oostende. “Op school weten ze dat ik aan deze wedstrijd meedoe, maar nee, ik heb daar nog niet veel reactie op gekregen. Met de finale in zicht zullen we wel flyers maken zodat de mensen weten hoe ze op mij kunnen stemmen. Misschien word ik er dan wel op aangesproken.”

“Het begon allemaal in september 2022. Op Facebook had ik toevallig iets zien passeren van Top Model. Ik besloot toen meteen om een foto van mijn zoon Taha op te sturen”, vertelt mama Yagmur. “Toen ik die foto doorstuurde via email, had ik wel niet gedacht dat hij uiteindelijk zo ver zou geraken. Van de ongeveer 5.000 personen die er zich voor hadden ingeschreven, zit hij nu bij de overgebleven 20 in de finale.”

“Van de ruim 5.000 inzendingen, blijven er nu nog maar 20 finalisten over”

“Ik dacht dat het niets zou zijn”, vult papa Benjamin aan. “We hadden hier ook niet veel tijd voor, aangezien onze zoon ook voetbalt bij Oostende en dat zijn best verre verplaatsingen. Maar gelukkig waren de zes selecties telkens op zondag en gaan zijn voetbalwedstrijden door op zaterdag. Voor die eerste zes selectierondes moesten we telkens naar Bergen. De halve finale ging wel door op een zaterdag en deze keer in Antwerpen. Naarmate we dichter bij de finale geraakten, beslisten we natuurlijk om door te doen.”

Canarische Eilanden

“Tijdens de wedstrijd moeten we op het podium stappen en dan geven juryleden ons punten”, legt Taha uit. “Maar die tellen slechts voor vijftig procent mee van de totale score. De andere helft wordt bepaald door de stemmers. De juryleden letten vooral op hoe je loopt en hoe je lacht. Naast de fysieke uitstraling kijken ze ook of je zelfvertrouwen uitstraalt en bijvoorbeeld niet schuchter ineengedoken over de catwalk loopt.”

“Indien ik zou winnen, kan ik een professionele fotoshoot meemaken in het buitenland. Dit gaat mogelijk door op de Canarische Eilanden, maar dat is nog niet officieel. Als ik niet win, vind ik dat niet zo erg. Ik wil later vooral graag voetballer zijn, als het kan bij Liverpool.”

“Maar ik ben wel bezig met mijn uiterlijk. Ik zie er graag goed uit. Om mijn haar mooi te leggen, kan ik wel even voor de spiegel staan. De complimenten die ik het meeste krijg over mijn uiterlijk zijn over mijn ogen en mijn neus. Of ik die goede looks van mijn mama of papa gekregen heb? Wellicht van allebei”, besluit Taha diplomatisch.