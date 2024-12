Naar jaarlijkse gewoonte werden in Diksmuide alle 80-jarigen uitgenodigd op een feestmaaltijd in zaal Ingelram in Esen. Meer dan 150 senioren kwamen op de uitnodiging af. Naast de feestmaaltijd werd ook voor muziek gezorgd. Het was Bart Verhelle die voor een aangenaam deuntje zorgde. De organisatie was in handen van SAR Diksmuide in samenwerking met Dienstencentrum Ten Patershove en stad Diksmuide. (foto ACK)