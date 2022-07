Tachtigers uit Waregem die al twee maanden vast zitten op tweede verdieping door kapotte lift, kunnen eindelijk weer naar buiten

De lift in het appartementsgebouw in de Marcel Windelsstraat is hersteld, tot grote opluchting van de bewoners. De lift was al sinds eind april buiten dienst. Nicole (80) en Eric (83) wonen op de tweede verdieping en kwamen daardoor veel minder buiten. “Nu kunnen we opnieuw normaal leven.”

“Vanmorgen om 9 uur stonden ze hier van de firma en een halfuurtje later was het al in orde”, zegt Eric Bohez blij. Hij woont samen met zijn vrouw Nicole Douterligne op de tweede verdieping. Op 30 april ging de lift stuk met Eric erin. “In het naar beneden gaan werkte de lift nog maar toen ik terug naar boven wou, viel ze stil. Dat was op een zaterdag en daardoor heeft het een uur geduurd voor iemand van de firma kon langskomen om me te bevrijden.”

Gevangen

De herstellingswerken zouden eerst maar drie weken duren maar uiteindelijk kon de lift nu pas gerepareerd worden. Intussen zaten Nicole en Eric wat ‘gevangen’ in hun appartement.

Er bleek een wisselstuk nodig te zijn om te lift te repareren, een printplaatje dat de firma niet meer op voorraad had en speciaal moest laten maken. “Ze hadden begin deze maand nog gezegd dat het nog drie weken kon duren, maar nu is het plots in orde”, gaat Eric verder. “Nu kunnen we eindelijk weer normaal leven.”

